徒手為騎士止血！日記者急尋「一起救援的男子」

日本前記者木下黃太想尋找當下一起協助救人的男子。翻攝X、Threads@yichia.hung授權提供



北捷及誠品南西19日發生隨機砍人事件，一名白衣騎士中刀倒地，曾任職日本電視台的前記者木下黃太剛好路過，上前幫忙止血，義行被眾人讚賞。木下昨（12/23）在社群發出尋人啟事，想找當下一起協助急救的男子。

木下在threads以中、日文發文，「台北無差別傷人事件發生時，我正在尋找當時與我一同進行止血作業的男性。若您看到此訊息，請透過私訊聯繫我。有幾件事需要確認，懇請協助。」

日籍前記者木下黃太發文，想找到當時一起幫忙為騎士止血的民眾。翻攝threads@kinositakouta

木下先前曾透露，當時從誠品走出來，發現周遭煙霧瀰漫，一名機車騎士突然倒地、血流如注，他立即徒手按壓傷口，即使雙手都被染紅，只是鮮血仍不斷流出，眼看傷者逐漸失去意識，讓他深感無力與自責。有旁人指出，也有路過民眾上前協助，提供襯衫、紙巾讓他當止血布使用。

木下尋人發文至今已有8.5萬次瀏覽，許多網友留言「幫擴散 推推 動森子民接任務了～」、「留言擴！協尋止血超人！」、「先預祝您能找到人，也在此表達對木下先生的敬謝，謝謝您的英勇行為」、「台灣人快點來看！！！！」。

還有網友發現疑是當事人的帳號，對方曾提過，當時在誠品附近看到有兩人躺在地上，「人生中沒看過那麼多血」，可能畫面太恐怖，沒人敢靠近，其中一個傷者被砍到脖子，傷勢嚴重，已經有人在協助加壓止血，「我馬上把內搭衣脫下來給幫忙的人繼續壓著 能夠幫助到他一點點也好」。網友已熱心發文詢問，就等對方回應了。

