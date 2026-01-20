徒手爬台北101！攀岩狂人被轟玩命喊「我準備好了」老婆一句話力挺

記者林汝珊／台北報導

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於本週六（24日）挑戰攀登全球最高摩天大樓之一台北101，高度高達508公尺，引發國際高度關注。對此，霍諾德近日登上美國老牌綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live），親自回應外界質疑，強調這並非一時衝動，「我準備好了」，更直言能在台北完成這項挑戰感到無比榮幸。

霍諾德在節目中表示，自己一生都在為這樣的時刻做準備，「這是攀岩不可避免的一部分，無論準備得多充分，還是可能發生突發狀況。」但正因如此，他才會反覆評估與訓練，確保風險降到最低，也向外界喊話：「我已經準備好了。」

面對外界質疑他「拿生命冒險」，霍諾德也多次澄清自己並非玩命，強調家庭對他而言同樣重要。他的妻子也公開力挺，在社群留言中寫下：「我以你為榮。」她坦言，許多人因為家庭選擇不去嘗試這類極限挑戰，但霍諾德的勇氣與堅持，反而讓她感到無比驕傲。

艾力克斯霍諾德徒手攀台北101，將於台灣時間1月24日（六）上午9時（1月23日晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）於Netflix全球直播。同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。

