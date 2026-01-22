徒手爬 101想上廁所怎麼辦？ 艾力克斯霍諾德親解步驟「NG行為會引公憤」

世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）上午9時，在無繩索、無裝備的情況下挑戰徒手攀登台北101。隨著這場史詩級挑戰進入倒數，除了技術難度外，網友最熱議的話題竟是：「爬這麼高，突然想上廁所怎麼辦？」 對此，霍諾德曾大方分享他的「高空如廁哲學」，強調絕對不能「空投」。

在長達數小時甚至跨日的攀登過程中，生理需求是無法避免的課題。霍諾德曾於GQ 專訪中直言，1960、70年代的攀岩者會將排泄物裝入紙袋直接丟下山谷，但在現代這會引發「集體公憤」。

廣告 廣告

為了維持登山者的專業與道德，霍諾德透露他的處理秘招。首先先將排泄物裝入牛皮紙袋，再用膠帶牢牢封緊，擠壓成小團，最後塞進使用過的空水壺中，掛在裝備包下方，直到抵達安全地點才丟棄。「所有帶上去的東西，都要自己帶下來」， 這不僅是挑戰，更是對環境與地標的尊重。

現年40歲的霍諾德，過去以攀登《赤手登峰》中的酋長岩震驚世界。這次他將戰場轉移到508公尺高的台北101，挑戰由玻璃、鋼構與混凝土構成的人造立面。他坦言，雖然大樓結構垂直且具重複性，但全身肌群的使用方式與自然岩石截然不同。加上高空強風與長時間攀爬累積的疲勞，這場挑戰的未知性並不亞於天然岩壁，全球都將透過Netflix直播見證這一刻。

近日已有民眾目擊艾力克斯在101外牆試爬，甚至有人隔著玻璃向他招手。台北101董事長賈永婕特別提醒，這項任務需要極高度的專注力與精密演算，呼籲民眾當天切勿闖入管制區或私自操作無人機，確保大神能平安完成這項壯舉。

攀岩大神艾力克斯霍諾德Alex Honnold三天後爬101 賈永婕急發2禁令

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導