徒手爬101掀論戰！陸網熱議他爬62樓墜亡 驚悚畫面被挖出

大陸中心／游舒婷報導

美國攀岩大神艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）在無防護措施的狀況下攀上台北101震撼全世界，不過後續也引起相關運動的安全疑慮，中國網友也再度討論起當年從事極限挑戰、最後不慎墜樓身亡的吳永寧。

中國一名從事極限運動的網紅吳永寧墜樓身亡。（圖／翻攝自YouTube）

隨著霍諾德的挑戰成功，中國網友們再度提起這個當時引起討論的名字「吳永寧」，吳永寧當年以一系列「跑酷」影片在網路上走紅，他主打的就是爬上高樓，在建築物間進行各種極限運動，包括在屋頂欄杆滑板、抓住大樓邊緣做引體向上，動作都相當危險。

喜歡看他追求刺激的網友越來越多，讓吳永寧的帳號追蹤數直線上升，有近百萬名的粉絲都等著看他還會做哪些高空挑戰，不過就在一次挑戰中，吳永寧因為意外墜樓身亡，年僅26歲。

2017年11月，吳永寧到湖南長沙一棟62層樓高的大樓進行挑戰，當時他打算抓住大樓邊緣做3個引起向上，不過做到一半，他疑似因為抽筋，掙扎了數秒後墜樓，屍體隔日才被發現，而這整個過程全部被記錄了下來，片段曝光後也引起網友議論。

這次霍諾德的攀爬挑戰也引起兩派爭論，對此，101董座賈永婕也出面說明，徒手攀爬（Free Solo）本身就是國際公認的極限運動項目，運動的核心價值並非魯莽，而是長期訓練、風險評估、環境演算和心理控制，相比霍諾德挑戰前針對攀爬地形多次勘查、練習，吳永寧的行為更像在玩命，最終他也不幸離世。

