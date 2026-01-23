徒手爬101掉下來怎辦？霍諾德親回 Netflix防護曝

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在24日挑戰「零裝備」徒手攀登台北101。（圖／東森新聞）





美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在24日挑戰「零裝備」徒手攀登台北101，並透過影音平台Netflix進行全球直播，許多民眾與粉絲高度擔憂發生墜落意外，對此，Netflix早已擬定應對措施，另有一名專業藝人保鑣也說明維安最難之處。

霍諾德挑戰台北101若掉下去怎麼辦？

根據《The Observer》報導，Netflix直播將採取10秒的延遲機制，其目的在於一旦發生突發狀況，讓製作人員能即時切斷訊號，避免畫面播送至網路。

霍諾德近期接受CNN專訪時，直言台北101的難度並未接近他的個人極限，且在舒適範圍內，將其與美式足球對比，認為攀登雖然代價巨大，但發生機率極低，且101擁有陽台構造，「真的掉下去也可能被接住」，霍諾德也表示攀登過程「沒有安全網」，並說自己的30年攀登經驗「就是安全網。」至於登頂後，他則會選擇「搭電梯」下樓。

此外，根據《NOWnews 今日新聞》報導，一名藝人保鑣透露，面對此次活動，現場應變早已有設計，雖然消防單位可能準備充氣床等設備，但維安人員最核心的任務是確保周邊民眾被及時疏散，拉開安全距離，以便讓技術團隊與救援人員在第一時間能進出場，他強調，保鑣的角色並非介入攀爬本身，而是確保運動員在準備階段不被干擾，並對周遭環境如可疑人員、不明物品或反對活動的抗議團體進行全面盤點，透過情資掌握與輿論觀察，將外在風險降至最低，避免人為因素影響挑戰者的專注度。

保鑣坦言，維安上最難預測的部分是，人員必須在人群中隨時判斷對方是單純看熱鬧的民眾，又或者是有其他意圖，而當攀爬正式開始後，整體的守備重心也會隨之移動，持續監控動線變化。對於外界好奇維安人員是否擁有「當下喊停」的權力，該名保鑣坦言，保全與保鑣並無強制權，僅能進行柔性勸導，若情況超出控制則須交由警方處理，最終決策權仍掌握在專業技術團隊與主辦單位手中。

