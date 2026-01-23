徒手爬101被罵想紅 首位橫渡英吉利海峽台灣泳將諷酸民：這叫眼紅

攀岩好手艾力克斯明天將徒手攀爬101大樓，引起網路論戰。（圖／賈永婕臉書）

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在明（24日）挑戰極限，徒手攀登101，屆時將由NETFLIX全程直播，但消息傳出遭許多台灣網友罵霍諾德想紅，甚至砲轟賈永婕「不負責任賭博」，損害台灣形象，對此賈永婕發文反擊，首位橫渡英吉利海峽的台灣游泳教練許汶而也感嘆，不是霍諾德想紅，而是酸民眼紅。

許汶而昨（22日）在臉書發文表示，面對霍諾德即將挑戰極限，台灣網友留言清一色是「出事了誰負責？」、「公共危險罪？」、「想紅吧？」、「什麼咖？吃飽太閒？」，這已經不是在討論安全，而是東西方文化差異。他指出，在多數西方文化面對這類挑戰，通常問的是「他準備了多久？」、「他的專業與訓練背景是什麼？」、「這個嘗試的意義是什麼？」，風險被視為需要被理解與管理的成本，而非須被全面消滅的錯誤，在包括台灣的東亞社會卻會問誰要負責，習慣把不出事當成最高價值，卻很少思考什麼都不做，代價又是什麼？這也解釋西方冒險者被稱為pioneer、legacy builder，在台灣卻被貼上想紅、不要命標籤。

許汶而感嘆，如果一個社會只能容許「保證不出事的事情」，自然也無法孕育真正走向世界的創舉，也難怪西方世界早已走過科學與工業革命，亞洲卻長期停滯在歷史裡。他強調，人生從來沒有絕對的安全，走在路上、甚至在浴室裡，都可能出事。「若那天真的來臨，自己會坦然說認真體驗過自己的人生，而非後悔沒放手一搏」，會這樣說，是因為他之前挑戰橫渡海峽，也是被酸不可能、想紅，成功了又被酸運氣好。

許汶而今天（23日）再度發文，表示昨天的文章引起許多迴響，但不少網友的回應，逐漸從「專業、風險管理、準備過程」轉移成為什麼一個pioneer需要被拍攝，挑戰就該安安靜靜，找拍攝就是想紅，這反映了酸民不是對風險的真正關心，而是對於「他人受到關注」這件事的敏感與不安，甚至是眼紅與嫉妒。許多人忽略了一個基本事實，不是任何人想挑戰就請得動NETFLIX，拍攝本身也不是目的，而是一種合法申請攀爬方式，前提是這個人本身具備專業背景、長期訓練、可被驗證的能力，以及完整的風險評估，然而討論中這些前提往往被忽略，剩下的又是一句「想紅」。

許汶而說，如果我們只要看到有人被看見就急著把動機簡化成「想紅」，其實是在拒絕理解專業，也拒絕理解那些願意為選擇承擔代價的人，「真正危險的，從來不是被記錄的挑戰，而是一個社會，逐漸只剩下嘲諷，卻不再願意理解，這個世界最不缺的就是負能量」。文末他也祝福霍諾德可以成功登頂，帶給世界更多鼓勵與光明。

