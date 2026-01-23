徒手爬101被罵「不負責任賭博」損台灣形象！賈永婕4大聲明反擊了

賈永婕認為，這次活動並非冒險賭博，反而展現團隊的治理能力與挑戰。（圖／FB@賈永婕的跑跳人生）

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在明（24日）挑戰徒手攀上101的艱困挑戰，在無任何安全裝備的情況下，引起外界諸多疑慮，更有人痛批這是不負責任的賭博。對此，101董事長賈永婕親上火線，反擊這些負面聲浪。

賈永婕表示，他無法接受這次活動迎來的負面、惡意等曲解。他強調「徒手攀爬」是國際公認的極限運動，爬101也並非不負責任、賭博性的冒險，所有過程都是在團隊的管理下進行著，也展現101團隊的專業治理能力。

對於有人把意外延伸為損害台灣形象，賈永婕直言「一個成熟的社會，也不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。」也不該將極限運動貼上「不良示範」的負面標籤，「保守思維真是可怕！」

賈永婕全文如下：

「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見，我們就是同步站在國際舞台上。」

各種不同的聲音可以理解。但是太負面、太惡意的曲解實在無法接受。那我就好好的來回應！

一、將「極限運動」等同於「不負責任的賭博」，是對專業的誤解。

徒手攀爬（Free Solo）本身即為國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。

報導反覆強調「一旦失手即死亡」，卻刻意忽略：

真正的專業，正是為了確保「不失手」而存在。

本次活動由具備全球極限運動拍攝經驗的國際團隊執行，從結構分析、氣候條件、動線設計到即時應變，皆經過嚴密規劃。將其描述為「不可控的冒險」，既不符合事實，也低估了專業團隊的風險管理能力。

二、風險存在，並不等於社會不該容許

老實說，做任何事情都有風險，在家有風險、出門有風險、出國更有風險所有運動登山、潛水、F1賽車、甚至馬拉松，全都有風險。

文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險。

將極限運動一概貼上「不良示範」標籤，反而傳遞了一種保守而矛盾的價值觀。保守思維真是可怕！

三、把「可能的最壞結果」當成唯一敘事，是媒體的敘事選擇，而非事實全貌

報導多次假設「萬一失敗」、「如果死亡」，並進一步延伸為「國家形象受損」、「對台灣是負面效果」。

這種論述邏輯值得質疑——

我只能說哇塞！你真的很負面。

一個成熟的社會，也不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。

將本次活動批評為「對體育沒有意義」

實在不明白你的意義標準是什麼？

極限運動的價值，不在於是不是一個大眾化的運動而在於它拓展了人們對「可能性」的想像邊界。

這正是為什麼全球各地仍持續以紀錄片、實況形式，呈現這類挑戰。

然後一直說擔心有人會模仿。

正常人都不會好嗎？

四、台北101不是在豪賭，而是展現專業的治理能力

真正的責任不在於「有沒有挑戰」，而在於「如何管理挑戰」。

身為101的董事長我要再次重申

本次活動恰恰展現了台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力。

這不是任性賭博、而是專業治理；不是衝動，而是制度下的執行。

勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰。

而這，正是這場活動真正想傳遞的價值

