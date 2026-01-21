徒手爬101要來了！「塔頂剩14度」不是最難 專家曝隱憂：最怕這件事

記者蔣季容／台北報導

真人版蜘蛛人來了！全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將於週六（24日）挑戰徒手攀登台北101，並於今（21）日試爬。中央氣象署表示，目前台北信義區是陰天，濕度較高，預計101塔頂約9至10度；不過週六正式攀爬天氣較好，預計塔頂氣溫14至18度，相對濕度60至70％。專業攀岩教練朱威則分析，台灣低溫對於外國人而言不是什麼大問題，「高濕度」才是最大挑戰。

霍諾德今日試爬台北101，氣象署預報員賴欣國表示，今日受到強烈大陸冷氣團影響，感受較冷，目前信義區地面觀測溫度12.8度、體感12度、風力1級。台北101總高度509公尺，在偏乾的情況下，每上升100公尺氣溫會下降1度，若偏濕則是每100公尺下降0.6度，目前信義區是陰天，微微飄雨，濕度偏濕，預測台北101塔頂的氣溫約9至10度。

霍諾德將於週六上午9時正式攀爬，賴欣國指出，週六冷氣團減弱，溫度稍微回升，上午信義區屬於多雲天氣，氣溫約16至20度，相對濕度60至70％、風力2級、體感13至15度，預測當天塔頂氣溫約14至18度。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台北101外牆，，過程將在Netflix特別直播節目《赤手獨攀台北101：直播》播出。（圖／翻攝自Netflix）

專業攀岩教練朱威分析，霍諾德具備極高專業水準，相較於國外嚴寒環境，台灣氣溫並不算冷，低溫影響不大，真正的挑戰反而來自高濕度。他指出，濕氣容易讓建築表面變得濕滑，攀爬時風險增加，因此霍諾德會在手指上塗抹碳酸鎂粉，以提升摩擦力、防止打滑。

至於外界關心手指是否會因低溫凍僵，朱威說明，攀登前會充分熱身，實際攀爬時手指持續用力、保持活動狀態，幾乎不會出現凍僵問題，反而全身都會因運動而發熱。他也預估，若條件順利，霍諾德有機會在約1個半小時內完成登頂，路線將以台北101外牆夾角為主，因為凹槽較多，且途中設有可短暫休息的節點，有助於攀登節奏的掌握。

