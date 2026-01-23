徒手爬101酬勞曝光！艾力克斯帥氣喊：就算沒有錢我也會去爬

艾力克斯強調，就算沒有給他酬勞，只要101大樓同意，他可以免費去爬。（圖／Netflix提供）

美國傳奇攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將在26日早上9點鐘準時挑戰徒手攀爬101大樓的壯舉，全球將透過Netflix平台同步直播，共同為他加油打氣。先前，他也接受外媒訪問，意外曝光這次的酬勞，但他強調就算沒給錢，他也會去爬。

艾力克斯幾天前接受《紐約時報》專訪，分享這次挑戰的幕後心境與細節。當被問及「這會是您人生最大的一筆酬勞嗎？」艾力克斯則回，「也許吧！比我經紀人期望的還低」。

廣告 廣告

但他強調，他願意免費去做這項挑戰，就算沒有節目拍攝，僅獲得101大樓官方允許，他就會去做。因為我知道我做得到，那很棒，光獨自坐在頂端就好瘋狂...爬這棟樓我不拿任何一毛錢，我拿的是表演酬勞，為你們免費而爬！」

被問到究竟拿了多少錢？艾力克斯笑稱，「我不會說，這數字令人尷尬！」並形容這項金額，若拿主流體育來看，會少的相當尷尬，「你知道，光是大聯盟球員的合約，動不動就1億7千萬美元耶」，接著才承認酬勞有到百萬美金。另據兩位知情人士透露，艾力克斯將獲得六位數中段的報酬（約50萬美金左右，若換算台幣大約1577萬，金額上看八位數）。

艾力克斯也說明，若在過程中發生無法解決的狀況時，101大樓的任何陽台，他都可以選擇進去搭電梯。當記者詢問，若沒有完成這次任務，會不會拿不到全額？艾力克斯霸氣回應，「說實在的，我不知道合約內容是什麼，但我也不在乎，如果我決定撤退，那就是我『必須』得撤，所以合約怎麼寫，一點都不重要。」

更多中時新聞網報導

徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖

A-Lin玩娜魯one哏 盼登大巨蛋個唱

鄭怡樂客串 自薦《陽光女子》續集