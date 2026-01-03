徒手硬修雨傘！妹子慘變「仙人掌」 連跑3診所遭拒收…下場曝光

生活中心／朱祖儀報導

原PO提醒，如果雨傘壞掉要馬上丟掉。（示意圖／資料照）

台灣天氣潮濕悶熱，就算到了冬天也時常陰雨綿綿，出門必不可少的就是雨傘。但近日一名女網友提醒，如果雨傘壞掉務必要馬上丟掉，因為她本想靠自己的力量徒手修雨傘，沒想到玻璃纖維竟直接刺進她的手，當場變成「仙人掌人」，事後她跑了3間診所還被退貨，只好到大醫院求救。

原PO在Threads發文表示，「雨傘壞掉了就馬上丟掉！」因為前陣子她的雨傘骨架斷掉，她本想說只能調整回來就能繼續用，因此徒手開始修理，孰料下秒手卻感覺疼痛，拿起來一看還有反光，事後查詢雨傘骨架材質，才知道是玻璃纖維，「然後我直接變成滿手玻璃纖維的仙人掌人。」

原PO事後找了3間診所求救卻都被拒絕，最後一間診所還叫她趕快去大醫院看急診，她才急忙改去急診室。大醫院護理師看到她的狀況同樣傻眼，因為即使用特殊膠帶也無法順利黏起，最後只好改用鑷子夾起，原PO不禁崩潰直喊，「痛死，還有好幾根拿不起來」，因此想用自己的慘痛經驗，提醒其他人一定要馬上丟掉壞掉的雨傘。

原PO修雨傘，結果被玻璃纖維刺到。（示意圖／資料照）

網友紛紛表示，「原來雨傘骨架裡面有玻璃纖維，真的完全不知道欸」、「謝謝告知！這樣以後丟掉雨傘的話，感覺也要包好和清潔人員說明，不然也會害他們被刺到了」、「難怪我有一次摸傘骨也覺得手好痛，卡了不知道什麼的東西，感謝提醒」、「我一直以為都金屬，那麼可怕？」

也有雨傘業者指出，無論是碳纖維傘骨或玻璃纖維傘骨，只要傘骨斷掉就會有很多細小的刺，即使是鋁製骨架，斷掉的部分也很容易刮手，因此建議別用手觸碰斷掉的傘骨，至少需要隔著布料調整，再交由店家維修。

