徒步慢旅 「春遊馬祖戰地巡禮」啟動 老兵榮歸、步道打卡與短影音徵件登場

【互傳媒／記者 蘇彩娥／連江縣 報導】馬祖的春日不僅展現壯闊迷人的自然景觀，更蘊含深厚的歷史人文底蘊。為推廣馬祖獨具特色的戰地文化，連江縣交通旅遊局即日起至4月底推出「春遊馬祖戰地巡禮」系列活動，結合「老兵榮歸」、「步道拍照打卡」及「短影音徵件」三大主軸，邀請全台旅人放慢腳步，走進島嶼，在春光中感受馬祖的歷史溫度與嶄新風貌。

本次活動特別規劃「老兵榮歸馬祖」主題行程，誠摯邀請曾於馬祖服役的退役官兵重返昔日駐地。在專業導覽人員的帶領下，老兵們走訪熟悉的營區、碉堡與軍事據點，回顧當年戍守前線的軍旅歲月，透過實地踏查與深度交流，重溫鐵血青春的共同記憶。同時，活動也於四鄉五島推出一日軍事體驗行程，結合軍事據點拍照打卡送好禮，邀請一般遊客一同體驗馬祖獨特而珍貴的戰地文化。

春季正是漫步馬祖、親近山海的最佳時節，活動期間亦精選南、北竿多條特色步道，鼓勵旅客以徒步方式深入探索島嶼風景。民眾只要於指定步道完成拍照打卡或集章任務，即可兌換活動限定紀念禮品，期望透過「慢行」旅遊，讓旅人細細品味馬祖土地所承載的歷史痕跡與自然之美。

此外，為呼應數位時代的旅遊分享風潮，活動同步舉辦短影音創作徵件，凡年滿18歲的民眾皆可參加，透過鏡頭記錄馬祖的戰地景觀、自然風光或旅途中的感動瞬間。主辦單位期待藉由不同創作者的視角，以創意影像呈現馬祖多元且生活化的一面，讓這座島嶼的獨特魅力在社群平台上持續擴散。

連江縣交通旅遊局表示，「春遊馬祖戰地巡禮」不僅是一項觀光推廣活動，更希望透過歷史人文與現代創意的結合，讓旅人不只是短暫停留，而是真正走進馬祖、理解馬祖，並在島嶼之間留下專屬於自己的春日記憶。