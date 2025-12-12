徒步環富士山河口湖 Amazfit T-Rex 3 Pro 日本旅行七天 15 萬步暴力實測

幾個月前分享了 Amazfit T-Rex 3 Pro 實測後，不少朋友對於 Amazfit 系列產品都讚譽有佳，尤其對於有著更多實用功能、高 CP 值與超高續航，都有非常深刻的體驗。這次在年度長假期間，獨自飛了一趟日本，當然也戴著 Amazfit T-Rex 3 Pro 一起旅行，而且這次挑戰了不帶充電器，看看續航能不能撐過七天六夜的考驗。這趟旅行有個非常想要達成的目標，也就是徒步環富士山河口湖一圈，接下來就來分享 Amazfit T-Rex 3 Pro 怎麼紀錄旅行中我每個腳步。

出發前先下載離線地圖與規畫路徑

這趟七天的旅行，有三天時間待在河口湖、三天待在東京，在出發前其實就已經計畫好要環湖，也先確認了路線與距離。為了節省在日本的漫遊費用，所以事先在手錶上下載了富士山五湖區域與東京的離線地圖，地圖包含地形、雪場與等高線圖，資料量比較龐大，非常建議讓手錶連接 Wi-Fi 後再進行下載，如果是使用藍牙傳輸，應該會讓你等到不耐煩。

廣告 廣告

另外我也預先在出發前一天，就先規劃好環湖的路線，方法很簡單，只要在手機上的 Zepp App 上的運動分類，滑到最下方更多的地方，可以看到創建路線，點進去就可以開始規劃路線圖；規劃好的路線可以在我的路線中看到。

規劃方式超簡單，首先選擇預計進行的運動，例如健走、戶外跑、戶外徒步或是公路騎行，他會依照不同的項目來規劃路徑。路線規劃也很直覺，選擇你的出發點後，開始把你想要經過的位置一一點選，他就會依照不同運動適合的路線自動建立，如果覺得自動規劃的路線你不喜歡，可以回到上一步，點選你想要經過的地點就可以。

這次我規畫了兩條路線，分別是河口湖一圈，預估距離為 17.82 公里；另外一條路線比較長，是環河口湖加環西湖一圈，路線距離為 30.69 公里。但後來看到在第 11 公里處有個超級大上坡，我想還是輕鬆點還河口湖就好。

確認好路線後，就可以直接將路線傳送到手錶上，充飽電一切準備就緒後，戴著好好睡一覺，準備隔天一早出發。起床後的晨間提醒，馬上就看到等等班機的行事曆與昨天整天的運動狀態。出發前的電量是 99%，這趟旅行其實我都沒在省電，所有功能幾乎都全開，例如 GPS 使用精準模式、運動識別的靈敏度設定為標準，另外訊息通知、電話通知、睡眠偵測、連續心率、壓力與血氧偵測…等功能都是開啟的，其實就是我原本的使用習慣，畢竟高續航的 Amazfit T-Rex 3 Pro 就是得這樣用。

之前實測時，在一般偏重度使用下，連續七天電量還剩 29%，但這趟想必不只是重度使用，而是暴力使用，到底能撐多久呢？就讓我們繼續看下去。

在抵達河口湖的當天晚上與隔天早上，都有先去產屋崎神社拍攝富士山，無論是路線、距離或是當下的氣溫，都如實的自動記錄下來，完全不需要刻意手動按下開始，就會幫你寫下每個腳步，非常方便。

徒步環富士山河口湖

這次最重要的行程，就是用腳走完河口湖，之前規劃好的路徑已經傳送到手錶上，只要選擇你要記錄的運動項目後，選擇導航 -> 我的路線 -> 想要進行的路線，就可以開始進行。

到了戶外很快就連上 GPS ，馬上按下 GO，開始今天的挑戰。

走沒幾步路當然要先與富士山合影一張，可以看到手錶上已經有路線指引與目前的路線。

要轉彎前，也會先震動提醒，只要舉起手就可以看到接下來的路線。

邊走邊看風景邊拍照，果然進度非常慢，不過不趕路才是最愜意的旅行。

像是看到楓葉就得拍張照才行。

因為這是第一次來河口湖，所以在規劃路線時都是以大一點的路為主，但後來發現到北岸時，離湖畔的小路風景更美，所以只要看到很美的風景，就會完全不照規劃的路線走，直接往漂亮的風景前進。因為我知道 Amazfit T-Rex 3 Pro 最後還是會帶我回到正確的路徑，也就更安心的到處亂晃。

在過程中，地圖上隨時都可以看到目前進度還有多遠，你可以隨時調整體力，像是走到留守岩附近，大概就完成一半的路徑，可以稍作休息再出發。

不得不說，這次在環湖期間我才發現到新功能，Amazfit T-Rex 3 Pro 居然新增了截圖功能，截圖後就會自動把圖片傳送到手機上，可以更方便記錄下當時的活動情況。截圖方式只要同時按下右上角的 SEL 與左下角的 DOWN，馬上就完成。

因為在往湖的西邊前進時都是持續的上坡，手錶上也會告訴你接下來的坡有多高，還要多遠才能完成這個上坡。也有整趟路線的海拔高度，就可以知道接下來你還有多少坡要進行。

終於來到原本想說可以一次環兩個湖的路口，這個坡度我想還是下次再來好了。

終於在 5 個半小時左右，完成了環富士山河口湖的心願。

這也是使用 Amazfit 系列錶款後，第一次走那麼遠，所以當然也獲得了好幾個獎盃。因為到處走到處玩，比原本預計的 17.82 公里多了不少。

分享當天的運動資料給大家參考，其實就在我環湖的隔周，就是著名的富士馬，短程的路線大概就跟我走的路線差不多，既可以欣賞美景又能運動，難怪一席難求。

自動記錄下你的每個步伐

除了環湖外，無論在河口湖或是東京，也探訪了非常多景點。例如著名的新倉山淺間神社忠靈塔，為了拍攝日景與夜景，一天之內就爬了兩次山。

為了拍攝逆富士，每天還沒日出就去產屋崎神社，連續幾天所走下的路也都記錄下來。

當然在東京的淺草寺與眾多神社、六本木東京鐵塔、晴空塔…等等，在探訪美景同時，都把你踩下的每個腳印都記錄在 Zepp App 中。

總共記錄下的行程多到數不清，這些都可以留做日後珍貴的回憶。

電量續航真的可以嗎？

Amazfit T-Rex 3 Pro 的續航真的可以撐完整整七天的暴力使用嗎？根據官方數據，日常使用情境下最長可達 25 天；長續航 GPS 模式下標示 116 小時，使用精確模式 GPS 紀錄運動與導航，能連續使用 38 小時。以我走路時間累計，不太確定是不是有接近 38 小時。不過直到要回台灣前一天晚上，也就是青森大地震那個晚上，使用時間超過 6 天，電力才真的用到只剩 5%。

那以後出國真的可以不用帶充電器嗎？其實可以的。如果預估是超過一個禮拜的行程，建議可以把 GPS 調整成智慧、或是省電模式，基本上就可以多用好幾天。當然如果你沒有像我那麼愛走路，用精準模式應該還是可以用到將近 10 天，大家也可以依照自己的習慣來設定就好。

後記

這趟七天六夜不帶充電器的「暴力測試」，其實替 Amazfit T-Rex 3 Pro 做了一次最貼近真實旅行者的大考，而它交出的成績單倒是挺有意思：續航不是宣傳裡的理論值，而是旅行途中一分一秒累積出來的真實體驗。

旅行裡最迷人的地方，在沒有走出去時就不知道會看到什麼；而這支錶迷人的地方，是不管你走去哪，它都能把你帶回來。離線地圖、路線規劃、轉彎提醒、路線偏離提醒、海拔高低……。這些工具在富士山腳下就是一種讓人可以放心「亂走」的安全感。你看風景、拍照片、偏離路線，也不用擔心迷路，這種自由感讓旅行變得更像旅行。

續航表現更是讓人意外，功能全開、GPS 用精準模式、整趟旅程高強度紀錄、每天都在外面走到天荒地老，沒想到居然可以用超過六天。更關鍵的是，這不是省電模式，而是完全按照平常重度使用者的習慣在用。

如果你的旅行方式跟我一樣，走路比搭車多、愛拍照、愛探索、愛亂晃，那這支錶大概會比你預期中更可靠，也更好玩。每段路都有人陪你走完，是旅行最浪漫的事之一。

更多3C資訊

LG PuriCare 360 vs Dyson BP04 怎麼選？

這台洗地機竟然能「自己洗自己」