徒步背「帝爺公」登阿里山 行腳160公里見證誠心

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市東南嶽玄隍殿信眾從2014年開始，輪流背著玄天上帝神像步行到海拔2000多公尺高的嘉義縣阿里山受鎮宮參香，今年已是第11年，2月6日起程，昨天抵達受鎮宮，今天進行「招軍」儀式，再返回嘉義市，徒步來回長達160公里，見證信眾誠心。

嘉義市東區區長王志峰與市議員傅大偉前天參香，王志峰由東南嶽玄隍殿主委郭美玲帶領，親自體驗背負「帝爺公」與信眾一同步行一段路，為行腳團隊加油打氣；昨隊伍抵達受鎮宮，今天上午舉行莊嚴的「刈山香招軍請火」科儀，再啟程走回嘉義市。

玄隍殿總執事吳典杰說，一群熱愛玄天上帝信仰及徒步運動的年輕信眾，11年來無懼寒冷與險峻的山路，憑藉鍛鍊與堅定意志，完成高難度的挑戰。

吳典杰表示，參與的信眾無畏寒冬，肩負帝爺公金尊以雙腳走過160公里路程，一步一腳印，追隨神明的腳步，更是磨練毅力，超越自我、創造價值，走出屬於自己的一片天空。

吳典杰說，在招軍科儀日前三天，需提前先至招軍地點，安插招軍旗，豎立招軍令旗，昭告阿里山隙頂地區修行的無形眾生，玄天上帝將要在此區域進行招軍，招納賢士，招募良將士兵收入麾下，為五營軍隊補充兵源，跟隨帝爺公修行，加以訓練，轉化昇華為五營神兵神將。

招軍地點已先搭壇，由殿內九天玄女擔任監壇及奉興會中壇元帥擔任先鋒，舉行安插招軍旗儀式，豎立招軍令旗，昭告招軍訊息，由高功道長王國信主持開營、請神等儀式，為「 刈山香招軍請火 」科儀做準備；今天上午招軍請火科儀完成，隊伍回程，預計今晚返抵玄隍殿進行安座大典，完成結合宗教傳承與體能極限的行腳。

