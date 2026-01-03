徒步遭排水孔絆倒「摔到骨裂、椎間盤突出」他怒提國賠…結果出乎預料

記者陳弘逸／新北報導

男子徒步走巷內，因不慎遭排水孔洞絆倒，造成足部扭傷、骨裂、腰椎椎間盤突出等傷害；提國賠求償108萬8421元吞敗。（示意圖／翻攝畫面）

新北市邱姓男子前年徒步走在中和區中山路巷內，因不慎遭排水孔洞絆倒，造成足部扭傷、骨裂、腰椎椎間盤突出及神經壓迫等傷害；認為是區公所疏於管理導致他受傷，因此提告求償108萬8421元。但法官認為，邱男發生事故原因很多，難認與排水孔有關，且傷勢也無法佐證直接關聯，因此，將告訴駁回，可上訴。

判決指出，邱男2024年8月31日下午3時7分許，徒步走在新北市中和區中山路巷內，從名利橋人行道準備向下走向道路時，遭柏油路面邊緣設置過大且歪斜的排水孔洞絆倒，造成足部扭傷、左側跟骨骨裂、腰椎椎間盤突出及神經壓迫等傷害。

此事造成邱男至今迄今仍需就醫診治及復健，他認為，路面高低落差，釀成事故，區公所有負有管理及保養權責，因此提告國賠，求償醫療費用20萬7241元、不能工作損失27萬9380元、交通費1800元、精神慰撫金60萬元，共計108萬8421元。

區公所抗辯，當天天氣晴，排水孔並無積水，且在此之前都無發生過行人絆倒受傷事故，且邱男並未行走於人行道屬自行違規穿越馬路，違反道路使用方式，且依監視器影像可知人行道與路面有高低差，本應走在人行道，卻未如此，顯係自招危險，與理維護是否欠缺無相當因果關係。

綜合相關證據，法官認為，人自高處往下踩踏時，本有一定風險因踩踏不穩而發生腳踝翻轉可能，邱男發生事故原因多端，難認與排水孔有關，且所提證據也難認定受傷與排水孔過大間有因果關係，因此，認為提起告訴無理由，應予駁回。

