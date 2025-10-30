徒步黨嶺引高山症險成植物人 陸女昏迷19天後終於甦醒

大陸一名20歲林姓女子，在四川省甘孜州丹巴縣黨嶺徒步時出現高山症症狀，經過19天的昏迷後終於有了甦醒跡象。林姓女子父親透露，女兒已於28日下午轉至康復醫院，但康復之路仍然漫長。

大陸一名女子登山後出現高山症反應，後由民警、政府人員輪流揹下山進行救助。（圖／翻攝《紅星新聞》）

據《紅星新聞》報導，林女士於10月2日在四川黨嶺徒步時出現高山症反應，隨後被趕來的民警、政府工作人員等輪流背下山，之後被送往四川省華西醫院ICU重症監護室接受治療。林女士父親表示，女兒於10月27日已有甦醒跡象，經醫生評估後於28日下午轉至康復醫院。

關於女兒目前的康復情況，林女士父親29日告訴記者，其女兒康復可能要好幾個療程，前幾天只能眼睛睜一下，29日女兒表現肚子餓，看到旁邊人家吃飯菜挺香的，竟就哭著要吃了，但她吞嚥功能還未恢復，也說不了話，目前胳膊跟腿能動，但是不能大幅度的動。

此前在10月9日，林女士的母親吳女士曾告訴記者，女兒腦水腫很嚴重，醫生表示尚未脫離生命危險，已進行緊急手術，手術後一直未醒過來，當時醫生評估可能需要進行第二次手術，並指出「也許會醒過來，也許會成為植物人」，只能進一步觀察。

