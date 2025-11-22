得不償失！詐騙車手跑一趟賺500元 坐牢還要賠287萬元

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子誤信投資詐騙話術，將投資款面交給由30歲陳姓車手假扮的投資專員，警方循線逮捕陳男到案，但錢已被層層轉走不知去向，王男不甘損失怒告求償，陳男雖喊冤自己誤信求職陷阱，但說詞不被法官採信，判他應賠287萬元。

判決指出，2024年1月，陳姓男子透過網路加入投資群組，對方要他先下載並安裝「泰盛國際APP」投資應用程式，依講師所指示的股票分析進行操作，再把錢用匯款或面交現金儲值方式即可以獲利。

陳男捧了大把現金跟詐騙集團約在鳳山某釣蝦場面交，詐團派出陳姓男子擔任車手，並讓他配戴偽造的泰盛投資工作證，向陳男收取款項後隨即落跑，陳男發現錢被取走後再也連絡不上對方，才驚覺受騙上當報警求援。

警方循線逮捕陳男到案，但他從王男手中取走的287萬元現金早已交給上游車手，不知被轉去哪裡，還說他跑這一趟只分到500元；一、二審法院審理後，陳男被依詐欺罪判刑2年定讞。

王男不甘損失，另提民事求償告訴，高雄地方法院審理時，陳男喊冤，說自己是誤入求職陷阱，無法賠這麼多錢，希望能用1/10的金額與王男和解；但法官認為，陳男已30歲，且有多項工作經驗，根據社會常理推斷，正常交易大筆投資金額不可能用面交方式處理，因此不採信他的說詞，判他應賠287萬元，可上訴。

