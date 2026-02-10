得不到感情承諾！安心亞認了無法接受：希望有人為我付出 喊話先照顧好自己

安心亞在戲裡精明幹練，擅長危機處理。八大提供

安心亞在《整形過後》中飾演精明幹練、擅長危機處理的護理師兼業務總監，和診所裡的王牌醫生温昇豪有多場精彩的對手戲，安心亞透露，温昇豪也是拍攝時最常讓她NG的演員，「因為他很即興，又很細節，常常丟一些沒在預期裡的反應，加上角色又幽默，我很容易一對戲就破功笑出來。」

安心亞在《整形過後》飾演角色「蘇菲」，在温昇豪扮演的「江浩宇」中，她是一個非常重要的存在，「她很欣賞他，也真心想照顧他，但她其實很清楚，這段關係未必會有結果，也不一定會昇華成愛情。」

安心亞進一步分享，只要「蘇菲」知道在「江浩宇」的世界裡是重要的、是被需要的，她就願意留下來。「一種明知道對方給不了自己想要的愛情，卻仍然選擇陪伴的狀態。她很清楚界線，也告訴自己—我可以不跨越。」

安心亞（左）和温昇豪在劇中是互動曖昧的好夥伴。八大提供

雖能理解劇中角色，但如果在現實生活裡，安心亞本人坦言沒有辦法長期待在一段沒有承諾、沒有對等回應的關係裡，「我會希望自己在感情裡是有人願意為我負責、為我付出的。」

安心亞先讓自己穩定！才有能力愛人

《整形過後》劇中，安心亞是典型的付出型，常常會不自覺把別人放在第一位，而把自己的感受常常往後放。她形容：「我懂那種想照顧人、想付出的狀態。但跟『蘇菲』最不一樣的是，我現在會比較想先照顧好自己，因為我覺得只有自己穩定了，才有能力好好去愛別人。」

當聊起角色和自己的同異之處時，安心亞透露，最像的地方是我們都很在乎身邊的人、也很願意為關係付出，最不像的地方是「蘇菲」比較容易為了別人委屈自己，「但我會提醒自己不要走到那裡。」

和情敵一起工作！認了會有很多小劇場

安心亞自認和劇中角色最像的地方是，都很願意為在乎的人付出。八大提供

另外，安心亞在戲裡和飾演診所醫生的張榕容之間有點微妙的情敵狀態，當被問到若在職場上需和情敵一起工作，會選擇用什麼方式來應對？安心亞幽默坦言：「心裡會很多小劇場一下，但一進工作狀態，我就會切回專業，尊重彼此，把事情做好，其餘的…下班再說！」《整形過後》15日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。



