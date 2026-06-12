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立法院今（12）日三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，外界質疑此案為「高虹安條款」，讓她得以參與年底的縣市長選舉。對此，高虹安透過新竹市政府回應，參政權是憲法保障的基本權利，任何限制都必須符合必要性與比例性。





高虹安說，目前《選罷法》的相關規定，各黨認為在適用上出現「過度限制參政權」的疑慮，因此都有提出不同版本，才會有修法的討論。她稱自己也曾任過立委，立院任何討論都應回到制度本身，不會是針對任何個人。



律師指出，高虹安誣告罪案已上訴最高法院，若三審駁回上訴、原持原判，在今年登記參選前，高虹安被判6個月雖符合易服勞役的聲請要件，但恐怕難以在今年9月4日最後登記參選期限前服滿勞役時數，根據現行《公職人員選罷法》第26條第1項第9款規定，高虹安將無法登記為候選人。也因此，民眾黨提案修改《選罷法》，也被外界質疑是為幫高虹安「量身訂做」解套。





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《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／得了便宜還賣乖？藍白再強行通過「高虹安條款」 本人這樣回

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