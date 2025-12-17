得了吧，什麼曼德拉
張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書
身為柯文哲的最老戰友，至今也沒有對他放棄期待的朋友。看到了他的獄中反省：未來想要做曼德拉。
曼德拉被關27年，柯文哲才關1年，精神狀態就昇華到這種程度，實在令人哭笑不得！這裡不得不給他一些吐糟和諍言！
柯文哲你最該做的，真的不是改演「曼德拉」，而是先把自己活成一個可預期、可負責、可對話的正常政治人物。
曼德拉的核心不是「受害敘事」或「英雄光環」，而是三件事：承擔、節制、與和解的能力。
你要做歷史人物，得先有歷史人物的重量：在權力到手時不濫用、在情緒高漲時能降溫、在支持者想衝時敢踩煞車。
而你最常給人的感覺剛好相反：情緒帶著走、話說了又改、責任切得很快，最後只剩「我被迫害」這一套自我敘事。
台灣政治不缺悲情劇本，缺的是可以相信的人。你要被尊敬，不必當聖人；你只要做到幾個「正常」：對迫害你的人依法討回公道，對曾幫助你的人心懷感恩。我對你最不爽的是，蔡英文就是讓你選上台北市長的人，也是提攜你出道的政治恩人。恩人就是恩人，你在北門對她那是什麼態度？一般正常人都會覺得不可思議。
你只要本著你原來就有的本性，講話算話、制度優先、對事不對人、犯錯就認、該道歉就道歉、不要把所有人都當敵人。把這些真的做好，一個正直的亞斯伯格比什麼曼德拉的新角色更實際，但也更有用。
一句話：別急著更改人設，我知道你是演不來曼德拉的！先學會敢做敢當做自己，做個負責任的人。
有幾個具體的事，你現在就可以做！你不信任檢調，這個OK，小弟我也不那麼信任檢調！但是後面已經都是法官的事了，你只要認真打官司就好，你的司法就讓法官去裁判就好。台灣的法官，除了有些比較笨、有些比較怪以外，基本上態度都是公正的！不要繼續在司法上做文章了！
政治方面，你還在用狗仔頭做黨主席，民眾黨還能算是一個正派的政治團體嗎？他是個聰明伶俐的小孩，但也容易為了名利走邪魔歪道。你如果惜才，應該要叫他公開承認錯誤、改過自新。我們相信社會大眾會接受他繼續從政。
你有八席立委，足以讓立法院理性正常運作。這樣你對國家的貢獻就很大了。不要為了想要奪權，整天想著藍白合，寧願當花蓮那個地痞流氓的小弟！
你要談聯合政府，為什麼要排除民進黨？你為什麼不先去跟賴清德懇談一下呢？現在是賴清德比較需要你，還是國民黨比較需要你？你去找賴清德懇談，明天台灣的政局就變天了，國家就安定了，這才叫「關鍵少數」。這不用智商157 ，用屁股想一想就知道。結果關鍵少數不做，黄國昌偏偏要去做「關鍵小弟」，跟在傅崐萁旁邊虎虎生風，在那邊出計獻策惡搞台灣。淪落到現在，去跟國民黨乞討個副市長或幾個議員，這像話嗎？這是你從政的目的嗎？這是你的粉絲支持你的目的嗎？
不要忘了2014年你從政的初心。我對你不爽的是：你已經濫用了「蔣渭水」，又濫用了「台灣民眾黨」這個黨名，但你有沒有檢討過，你有沒有真心follow他們的台灣精神？還沒有檢討完畢以前，千萬不要在追求虛妄的權力中，繼續濫用「曼德拉」了！
你有一天要被寫進歷史的，希望你好好想一想，你要怎麼被寫進歷史！
