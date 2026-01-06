得了失智症？阿茲海默症？ 葉啟田出面說明白

《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會由黃西田、苗可麗及侯怡君聯袂主持。（高雄流行音樂中心提供）

曾傳出罹患失智症、阿茲海默症等疾病的葉啟田，今（6）日出席第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會記者會，他整個人神清氣爽，還中氣十足演唱經典歌曲，他說：「相信自己，也要相信我們台灣。」葉啟田指在第四次選立委落選後，唱歌的興致也減少，近幾年就待在家裡休息。

《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會邁入第五屆，將於5月9、10日在高雄流行音樂中心海音館開唱，由黃西田、苗可麗及侯怡君聯袂主持，而2016年開唱後淡出演藝圈的葉啟田，這次擔任藍寶石的壓軸演出。

葉啟田出席第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會記者會。（高雄流行音樂中心提供）

提及疫情期間，他擔心打疫苗會引發副作用，乾脆不打，這幾年就乖乖待在家裡思考人生，提及身體狀況，是否如傳言有失智症？葉啟田說：「不太可能，去門診時，醫生也會跟我天南地北的聊天，醫生覺得我很愛講話，不太可能失智。」至於重聽？他指20多歲時曾到醫院檢查，左邊耳朵的耳膜有破洞，本來就比正常人聽力少四分之一，現在年紀大了，耳朵也退化，所以有點重聽；至於眼睛有點閃光、近視跟老花，被黃西田、苗可麗及侯怡君三人笑說，大家其實都有類似狀況。

而葉啟田想要再做一些善事跟好事，未來有機會想要成立基金會，幫助需要幫助的人，而他也透露，選了四次立法委員花掉他將近一億兩千萬台幣的存款，是否繼續參選？他苦笑：「目前就只有想而已。」自己現在靠著主持節目，還是有收入。

