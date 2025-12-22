得來速不只賣漢堡！警推「識詐得來速」 學童秒懂驚喊「完蛋了！」

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市政府警察局第五分局偵查隊日前偕同北屯派出所前進市立建功國小辦理反詐騙宣導，創新推出「識詐得來速」宣導模式，結合校外接送家長與校內學童同步進行「內外夾攻、分齡分眾」防詐教育，讓防詐觀念在短時間內有效進入家庭與校園，現場氣氛熱絡。

考量上學時段家長接送分秒必爭，第五分局偵查隊特別於校門口設置「識詐得來速」立牌，以「不打擾、不說教」的佛系宣導方式，將假投資、假交友、假網購等常見詐騙關鍵字一次整合呈現，讓家長在短短幾分鐘內就能「用眼睛掃描」帶走防詐重點，無須下車、無須填單，也能輕鬆建立家庭第一道防詐防線。

中市警五分局偵查隊與北屯派出所前進建功國小辦理反詐騙宣導，透過「識詐得來速」在歡笑中建立防詐觀念。（圖／記者林家嘉翻攝）

隨後宣導戰線延伸至教室內，偵查隊副隊長林佳億化身「故事王」，透過實境故事與互動教學，向學童說明交通安全與識詐觀念。當講述到陌生網友邀約見面的危險情境時，一名學童忍不住脫口驚喊「完～蛋～了！」，真實又童趣的反應讓全班哄堂大笑，也顯示防詐警覺已成功植入孩子心中。第五分局分局長劉其賢表示，識詐教育不分年齡，孩子的直覺提醒往往是阻止受害的重要關鍵，呼籲家長與警方攜手合作，共同守護校園安全與家庭財產。

