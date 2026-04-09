得分王球星驚爆「特殊體味」太重！無人敢防守 林力仁：吸太大口會昏倒

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前台灣職籃球員林力仁退役後轉任球評，在節目爆料曾效力富邦勇士的前洋將塞瑟夫因體味過重，讓對手在場上不敢靠近他進行防守。（翻攝自IG@basketball_biji）

前台灣職籃球員林力仁退役後轉任球評，近日在《GM冠名播出》節目中分享趣事，也意外爆料曾效力富邦勇士的前洋將塞瑟夫因體味過重，讓對手在場上不敢靠近他進行防守，「如果吸太大口，可能會昏倒」。

林力仁在節目中分享暢談職籃休息室文化與場上祕辛，也揭職籃休息室的文化，卻沒想到意外爆料曾效力富邦勇士的中鋒塞瑟夫是全職籃體味最重的球員，且散發出一種「狐狸味」，並崩潰的強調「真的很臭，臭到一個爆炸。」

林力仁甚至形容塞瑟夫的體味，在場上防守塞瑟夫時，「如果吸太大口，可能會昏倒」，林力仁接著表示，新北國王隊上流傳一種說法，認為塞瑟夫能輕鬆得分與他強烈體味有關。

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林力仁就舉例某次比賽，新北國王對上富邦勇士，塞瑟夫以接近百分之百的命中率拿下約20分，賽後國王隊友們紛紛笑稱，「因為他太臭了，所以大家不敢防守。」相關發言曝光後，迅速在網路掀起熱議。

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