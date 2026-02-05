得利影視代理多款歐洲頂級葡萄酒登台 限量發行

中環旗下的得利影視代理多款歐洲頂級葡萄酒登台，圖為中環董事長翁明顯。（本刊資料照）

中環轉投資的得利影視代理多款歐洲頂級葡萄酒正式登台，包括匈牙利的帝王貴腐酒、斯洛伐克的限量版特拉米釀白葡萄酒以及馬帝薩克SEKT珍藏氣泡酒等，這些酒款都榮獲國際金獎肯定，並限量發行。

中環集團旗下得利影視代理多款歐洲頂級葡萄酒正式登台，包括匈牙利潘儂托酒莊的「帝王貴腐酒」、斯洛伐克「限量版特拉米釀白葡萄酒」「馬帝薩克SEKT珍藏氣泡酒」，以及Prestige Gold系列「金尊麗絲玲白葡萄酒」。這些酒款都榮獲國際金獎肯定，並以限量發行的珍稀姿態，為台灣葡萄酒市場帶來全新奢華選擇。

得利影視表示，希望引進這些榮獲國際肯定的限量酒款，讓台灣消費者能在家中就享受歐洲頂級酒莊的珍釀，體驗奢華與文化的交融。其中，匈牙利潘儂托酒莊的帝王貴腐酒，以極致的工藝，經過精心挑選與長時間的陳釀釀造出來，榮獲美國葡萄酒金獎、柏林葡萄酒金獎，以及匈牙利全國金獎，具有杏、油桃、梨、堅果與蜂蜜交織的華麗口感。

斯洛伐克馬帝薩克酒莊的特拉米釀白葡萄酒，則是受保護原產地標誌的優質品牌酒，展現出獨特的風格與豐富層次，酒液色澤晶亮，充滿熱情奔放，經過精確的比利調配，釀造出這款真正的珍藏級葡萄酒。至於斯洛伐克馬帝薩克酒莊的SEKT珍藏氣泡酒則是連續榮獲六項頂級大獎，採用傳統製程，長達6年熟成。透過瓶內2次發酵釀製，每一瓶酒液獨立發酵，並以經典旋瓶澄清法移除酒泥，保持最精緻的口感，價格卻不到法國同級品牌的一半，更能在頂級品質上與法國香檳媲美。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

