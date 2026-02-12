得完唐獎再獲諾貝爾化學獎 奧馬爾･亞基「回娘家」體驗中國年

2024年曾獲得唐獎永續發展獎的奧馬爾．亞基教授（右），近日受邀來台「回娘家」，與唐獎教育基金會執行長陳振川（左）合影。（唐獎提供）

曾在2024年獲得唐獎永續發展獎的奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi），在隔年的2025年又獲得諾貝爾獎化學獎，近日受邀來台出席Healthcare conference Taipei 2026，今（12日）下午他偕同加州大學柏克萊分校計算、數據科學和社會學院的Jennifer Chayes院長等該校的三位貴賓一同前往唐獎基金會，受到陳振川執行長及全體同仁的熱烈歡迎。

由於亞基教授來訪時間適逢農曆新年前，唐獎教育基金會陳振川執行長特別代表創辦人尹衍樑，致贈新年紅包給亞基教授，除了說明紅包的意涵，並祝福他新的一年—龍馬精神、馬到成功。同時，基金會也準備了象徵「步步高升」的發糕與年糕、「大吉大利」的橘子及年糖等應景食物以款待遠道而來的亞基教授及嘉賓們，讓他們體驗台灣春節的喜氣洋洋，提前過新年！

奧馬爾．亞基教授（右）來台適逢農曆新年，唐獎教育基金會執行長陳振川（左）也送上了應景禮物，讓他也體驗一下農曆新年。（唐獎提供）

亞基教授此行特別從美國帶了諾貝爾獎獎章，也與唐獎基金會與陳執行長合影、分享榮耀。陳執行長表示，亞基教授在金屬有機框架領域之重大貢獻，不僅能解決當今世界永續發展的困境，還能應用在生技醫藥等領域，MOFs與COFs未來的發展潛力令人期待。更難得可貴的是，即使亞基教授獲獎無數，仍然保有謙遜、誠懇的態度。兩年前他在唐獎大師論壇、青年對談，分享自身勇於追求夢想，奮鬥不懈的歷程更激勵不少年輕人。

奧馬爾．亞基去年與Susumu Kitagawa（Kyoto University），Richard Robson（University of Melbourne）等兩位教授共同獲得2025年諾貝爾獎化學獎。這是繼唐獎首屆2014年生技醫藥獎得主詹姆斯．艾利森（James P. Allison）和本庶佑（Tasuku Honjo）於2018年共同榮獲諾貝爾醫學獎，2016年唐獎生技醫藥獎得主伊曼紐．夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）和珍妮佛．道納（Jennifer A. Doudna）共同榮獲2020年諾貝爾化學獎，2022年唐獎生技醫藥獎得主卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）共同獲得2023年諾貝爾醫學獎後，榮登第7位，第四度獲得諾貝爾獎殊榮的唐獎得主。

