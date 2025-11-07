「得年輕人者得天下」 吳子嘉揭賴清德注定失敗原因

根據《輿情研究中心》2025年報告，台灣18至30歲族群有超過7成每天接觸抖音或TikTok短影音，平均使用時間高達92分鐘。針對總統賴清德為何失去年輕選票，媒體人吳子嘉指出，民進黨仍使用電話而非短影音與年輕人溝通，同時還「每天找年輕人麻煩」，卻期待在2026、2028年選舉中勝利，形容這種想法「太荒唐了」。

總統賴清德。（圖／美聯社）

吳子嘉在網路直播節目中表示，從民眾黨柯文哲當選台北市長開始，民進黨就已知道「得年輕人者得天下」的選舉定律。他分析台灣選票結構分成三大塊：民進黨基本盤約40%，主要是50歲以上選民；國民黨基本盤約35%，同樣以50歲以上為主；剩餘約20%-25%則是年輕人和中間選民，誰能爭取到這部分選票就能贏得選舉。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／中天新聞）

「這些都是民進黨要落敗的現象。」吳子嘉批評民進黨與年輕人溝通的方式落後，「民進黨跟年輕人溝通的語言跟工具，還使用電話，我們在使用TikTok短影音、YT短影音，他們都沒有，然後坐在那邊等，等著2026、2028會勝利。」他諷刺地形容這些政治人物是「從哪裡跑出來的山頂洞人、摩登原始人，穿著西裝筆挺的，可說是莫名其妙。」

吳子嘉進一步指出，民進黨政府對年輕人不友善的政策也是失去年輕選票的原因。他舉例說明：「準備要打仗的說法、賺幾千元也A一下，還有比如林飛帆月薪就20萬、30萬，製造了一個對年輕人極度不公平的社會。」他質疑在這種情況下，「你還希望年輕人跟你走，跟你一起邁向未來？」

