得標有跡可循？ 1年前增國貿.化學 鄰居曝：他家很有錢

台南福麥國際室內裝修公司，標下國防部近6億元的採購案，公司辦公室就在其經營的商旅內，但沒有任何招牌，從外觀根本看不出來。（圖／TVBS）

台南福麥國際室內裝修公司，標下國防部近6億元的採購案，現在黑歷史也被挖出，前負責人在五年前曾捲入借牌風波，還被發現，這國際貿易和化學的營業項目，還是去年底才增加的，不過對於標案，他的鄰居似乎不意外，透露業者不但家裡是有錢人，事業也做很大。

記者實地走訪發現，福麥國際室內裝修公司的辦公室設於一處住宿商旅內。一名員工證實該處確實是設計公司的辦公室。同業人士表示，福麥主要從事一般裝修、整修工程，規模不大，是「小小的公司」。然而，這家總資產額僅1900萬元的室內裝修公司，在營業項目擴展後短期內便獲得國防部鉅額標案，引起外界質疑。

原本從事室內裝修、電器零售批發等營業項目，但去年12月底新增了國際貿易、化學原料批發等項目，就在一年後標得國防部近6億的採購案。（圖／TVBS）

對於福麥國際獲得大型標案，鄰居們似乎並不感到驚訝。一位鄰居表示，福麥「做很多，事業做很大，也有經銷」。另一位鄰居則透露，李家是「有錢人」，負責人的妻子經營衛浴設備生意，事業規模龐大。

福麥國際黑歷史被挖出，前負責人在五年前捲入借牌風波，不過後續一二審因證據不足，獲判無罪。（圖／TVBS）

進一步調查顯示，福麥國際曾在五年前捲入借牌風波。當時台南市工務局有一項10萬元以內的小額採購案，由承辦人員找了一間工程行的陳姓老闆施作公園整修工程。然而，陳老闆向福麥公司當時的負責人李淑玲借牌，提供發票、估價單等資料給承辦人進行採購作業及核銷。不過，由於證據不足，此案在一審和二審均判無罪。

西和里長廖昇英表示，他不清楚福麥的國際貿易業務，只知道他們有從事建築行業，並稱讚公司負責人與里民互動良好。福麥國際現任負責人李文慶平時主要以旅宿、裝修業者身分與鄰里往來，此次得標國防案後態度低調，不願接受訪問，留下諸多謎團，也讓其財力與實力備受質疑。

