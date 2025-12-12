得標炸藥公司同地址衛廚商兼營槍砲彈藥刀械！王鴻薇：大家一起盯

國防部近期決標金額達5.9億元的RDX海掃更炸藥採購案，得標廠商竟是專營室內裝潢的福麥公司，還有網友發現，登記相同地址的「元瀚衛廚用品」竟有「槍砲彈藥刀械輸出入業」。國民黨立委王鴻薇表示，大家可以一起盯看看，這家賣馬桶又要接什麼國防大案？

王鴻薇。（圖／中天新聞）

有網友11日在PTT附上多張網頁截圖、以「裝修老闆任槍炮輸出入業公司監察人」發爆卦文表示，裝修老闆任槍砲彈藥刀械輸出入業公司監察人，他在想李老闆哪裡來的底氣進口炸藥？「這個是被爆出的裝修公司負責人、地址、電話，以上皆為公開資料鄉民都可以去查詢。」

廣告 廣告

福麥公司現址另設有1家衛廚用品公司，被發現營業項目包含槍砲彈藥刀械輸出入。（圖／中天新聞）

原PO表示，往下繼續看，看到同地址的公司點下去，再往下滑發現不得了，做廚房用品可以進口軍火，結果董監事跟裝修公司負責人同名？2023/10開始登記為監察人。

福麥公司現址另設有1家衛廚用品公司，被發現營業項目包含槍砲彈藥刀械輸出入。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

王鴻薇今天在臉書上發文表示，提醒大家，最強軍火炸藥商、福麥裝潢公司關係企業，監察人為李文慶，而且曾登記相同地址的「元瀚衛廚用品」在今年9月才增加「槍砲彈藥刀械輸出入業」。目前還沒有標案，大家可以一起盯看看，這家賣馬桶又要接什麼國防大案。

延伸閱讀

賴清德邀茶敘韓國瑜突喊「不克出席」！總統府：意外、不解

賴清德撂重話！轟藍白嚴重影響國安 羅智強怒反擊

出席賴清德15日「國政茶會」？韓國瑜2字回應