得標炸藥被指「賴友友」 福麥沉寂多日發聲：過程禁得起檢驗
國民黨立委王鴻薇日前踢爆，來自台南的福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元炸藥採購案，引起輿論譁然。福麥今天（14日）發布聲明表示，得標過程禁得起檢驗，並指與總統賴清德未有任何接觸、互不認識，未來有任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究法律責任。
福麥公司表示，在得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。並非毫無經驗的業者，截至目前已承接中科院2件採購案，其中1件已完成交貨並順利履約，另1件則於得標後2周內即取得美國官方核發輸出許可證，足以證明具備實務操作經驗與如期履約能力。
針對外界傳聞福麥負責人與民進黨關係匪淺，福麥公司強調，負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱的「賴友友」。現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，在賴清德擔任台南市長任內及後來擔任總統期間，未曾有過任何接觸，彼此間互不認識。對於媒體報導稱李文慶等人是「賴友友」並影射與高層關係良好，福麥公司表示與事實不符，希望外界勿再以訛傳訛、混淆視聽。
福麥公司指出，台灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境應值得全民正視，公司正派經營且相關採購案絕無不法情事。本案所涉及的RDX為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品的關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道間接取得原料，以維護國防安全。
福麥公司強調，相關不實指控與假訊息已對國防安全及公司商譽造成嚴重影響，公司一向秉持合法、專業與負責態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈穩定與安全。日後如有不實指控、錯誤報導或惡意散布不實訊息，影響公司或員工權益，將依法追究相關法律責任。
