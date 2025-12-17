得標軍方伺服器維護標案！鴻璋茶葉自爆「聘詐欺犯進營區」 國防部認了

國防部近期遭爆多筆標案廠商資格，國民黨立委王鴻薇日前再踢爆，國防部海軍司令部伺服器及維護標案，竟由資本額10萬的茶行得標，該茶行林姓負責人受訪時更自爆，有涉及偽造廠商資格遭判案的前負責人擔任工讀生。國防部採購室主任趙亞平今（17）日證實，該前負責人確實有進入營區，國防部長顧立雄則解釋，這跟履約事項沒有關聯，就合約論合約，有無符合政府採購法、有無確實履約。

「鴻璋茶葉」現任林姓負責人受訪時自爆，自己不找駐點人員，因為還要請人、管理很麻煩，所以都找維護的，如果有報修就去，同時承認跟前負責人黃鴻鈞「是朋友」，更坦承先前有聘他當工讀生，論件計酬，跑幾個維修的點。

國民黨立委徐巧芯今在立院外交國防委員會關心此事，詢問顧立雄是否知情。顧立雄則說，這是一個一般的案子，對此徐巧芯質疑「你上面採購勾選具有敏感或國安業務採購，是否涉及國家安全也勾『是』」，採購室主任趙亞平則解釋，「只要是國防部採購品項都會勾『是』，其實還要看個案性質」。顧立雄補充，凡事要進入營區，就他了解都要做資安查核，因為進入營區，所以進來的人要做人員調查。

隨後，徐巧芯秀出茶行現任負責人受訪影片，質疑「該茶行標到兩個標案合宜嗎？」趙亞平解釋，基本上看廠商資格，至於負責人所講的，並不代表成為購案成立的佐證，國軍是看資格。趙亞平補充，海軍司令部有確認，該廠商是系統維護不是機敏專案，資料不會在裡面，是系統維護。

徐巧芯追問，茶行找工讀生維修，這樣合適嗎？趙亞平說，所有作業人員依照國軍規定，不管找誰合作，進營區都要提供名單，國防部會查核，徐巧芯追問「所以黃鴻鈞有無進去營區？」趙亞平一開始稱「要問海軍」，後來被多次逼問後，才證實「有」，讓徐巧芯當場發飆，質疑為何不一開始就說有。

顧立雄解釋，前負責人黃鴻鈞的「鈞威科技」停權是2019年到2022年，而「鴻璋茶葉」是2022年得標的，也沒有被停權，有依照採購法，符合比價、議價程序，完全依照政府採購法相關規定。徐巧芯質疑，這樣沒有掛羊頭賣狗肉？知道沒有設駐點人員、請工讀生？顧立雄說，這都經過驗收合格結案。趙亞平也說，合約是要完成系統維護，沒有要求駐點。

面對徐巧芯再質疑「已經知道了要不要查核」，顧立雄說，這應該跟履約事項沒有關聯。想就合約論合約，合約履行有沒有符合政府採購法，履約有無確實，履約完畢進行驗收結案才是重點，其他的勞資之間有任何相關糾紛，就甲方立場，當然有相關部會可以處理。

