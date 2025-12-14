得標軍方炸藥福麥稱「過程禁得起檢驗」 王鴻薇揪3疑點

福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元炸藥採購案，引發外界抨擊，對此福麥表示得標過程禁得起檢驗。藍委王鴻薇質疑，福麥稱取得美國軍工廠SAE公司獨家代理權，如所述為真，為何國際軍工大廠會授權資本額僅1900萬台幣之室內裝修公司，處理金額上看數十億國防標案，顯與常理有違，是否為人頭掛牌？

王鴻薇。（圖／中天新聞）

對於福麥公司回應得標採購國防炸藥標案之聲明，王鴻薇今天在臉書發文表示，國防部、福麥室內裝修公司，至今並未回應國人質疑，國內RDX相關炸藥之採購，國內並非僅福麥國際「室內裝修」公司有採購能力，過去福麥室內裝修公司資本額與營業項目皆非國防專業，為顧及國防安全，本就應全面檢視標案內容與廠商資格。

國防部5.9億元炸藥標案，由福麥國際室內裝修公司標得，引發關注。（圖／資料照）

王鴻薇指出，經查福麥室內裝修公司，該公司營業項目僅變更數月，即可得標上看數億國防標案，其背後利益關係，以及國防部相關招標條件是否有所疏失，都屬於保障我國國防安全，自然應該全面釐清與徹查。

福麥公司以5.9億元得標國防部「RDX海掃更」採購案，引發討論。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

對於福麥室內裝修公司表示，得標前已正式取得美國軍工廠SAE公司之台灣獨家代理權，王鴻薇質疑，如所述為真，為何國際軍工大廠會授權我國資本額僅1900萬台幣之室內裝修公司，處理上看數十億國防標案，顯與常理有違，福麥公司是否為人頭掛牌？背後實際得標者為誰？代理權授權對象為何？實際背後得標者是否有國安疑慮，後續都要請國防部及相關單位調查清楚，並向國人說明。

