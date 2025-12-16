得正只排第６！征服全球的台灣手搖飲Top10，第３名啦啦隊女神也愛喝
珍珠奶茶不只征服台灣人的味蕾，現在更是橫掃全球市場！2025年全球珍奶市場規模約24.8億美元，2035年甚至上看50.6億美元。根據Research Nester報告，全球市占率前３大珍奶品牌全都來自台灣，堪稱「台灣之光」霸榜全球。創立於台灣、後由韓國集團收購的「貢茶」以6.9％拿下冠軍寶座，「日出茶太」和「CoCo都可」則緊追在後。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近２年討論度最高的台灣出海手搖飲品牌，一起看看這些「比你還快環遊世界」的品牌，你喝過幾家？哪一家又是你心中永遠的第１名？
No.10 KOI Thé
KOI Thé是由50嵐創辦人馬紹維的妹妹馬雅芬創立的品牌，起初為了因應「50嵐」商標已在中國被註冊的狀況，另創「KOI」作為獨立品牌進軍海外市場。KOI至今已在新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼、柬埔寨、法國及中國等地設立據點，逐步擴展其國際影響力。品牌形象主打現代簡約風格，並以「黃金珍奶」等特色飲品在海外市場建立知名度。不少台灣人熱衷前往東南亞旅遊，也可以在當地看到KOI足跡。KOI聲量高峰落在2025年10月，資深媒體人呂文婉前往泰國曼谷旅遊時，在臉書分享購買KOI飲料的照片，引發粉絲熱烈回應與關注。
▲KOI Thé是50嵐創辦人妹妹馬雅芬創立的海外品牌。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
50嵐
時間：週一至日09：30～21：30（實際依各店家而定）
No.９ 可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶近年積極拓展國際市場，首間海外門市選址香港海港城，緊接著第２站落腳新加坡烏節路。品牌以「世界茶商洋行」為概念出發，將台灣好茶介紹給全球市場，並透過獨具特色的風格門市，融入老派浪漫、在地文化與復古美學，打造出別具記憶點的茶飲空間。
其中，最受消費者關注的「門市店卡文化」也成為品牌識別之一，連海外展店都有網友問「是否有店卡」。不少門市推出結合當地歷史、人文與地理特色的專屬店卡，從設計切入，將生活知識與飲茶文化巧妙融合。例如澎湖馬公店就以經典歌曲〈外婆的澎湖灣〉為靈感，描繪外婆與老船長在海邊喝紅茶的溫馨畫面，吸引不少粉絲收藏。2025年４月，可不可宣布因應新品推出與菜單調整，暫停發放門市店卡，未來店卡是否回歸有待觀察。
可不可熟成紅茶
時間：週一至日09：00～21：00（依店家時間而定）
No.８ 一芳水果茶
一芳水果茶近年持續深耕海外市場，據點遍及亞洲、歐洲與北美等多個城市，成為台灣手搖飲品牌走向國際的重要代表之一。在品牌擴張之際，過往爭議也不時被網友翻出討論。其中最常被提及的爭議，是一芳在2019年曾公開表態支持「一國兩制」，引發大規模抵制風波，即使事隔多年，仍不時被網友拿來討論。
另一個討論熱點則圍繞在得正是否為一芳旗下子品牌，引發市場與消費者誤解。得正2023年曾公開發表聲明，嚴正澄清品牌為「自2020年起從零開始的新興自創品牌」，無任何集團注資背景，也絕非隸屬其他公司或品牌體系。
No.７ 歇腳亭
台積電在美國亞利桑那州設廠，也喝得到歇腳亭！作為美國與香港珍珠奶茶市場的市占第一品牌，歇腳亭自1992年創立以來便積極拓展海外版圖，逐步建立起全球據點。不過在台灣本地，品牌策略已悄然轉向，據點因合約陸續到期不再續約，歇腳亭全面退出台灣市場。
取而代之的是母公司聯發國際全力推動的新手搖飲品牌「UG 樂己」，以創新、年輕化為主軸重新出發，不僅迅速累積人氣，更逐步接手歇腳亭原有的店面。歇腳亭的聲量高點，除了來自本身持續在海外拓點的計畫外，也包含與姊妹品牌UG同步出海、雙品牌齊發的全球布局策略，展現集團從經典走向創新、持續深化全球手搖飲市場影響力的野心。
SHARE TEA歇腳亭
時間：週一至日10：00～22：00（依各門市時間而定）
No.６ 得正
連韓星李俊昊都難逃得正魅力！他曾在IG曬出手拿得正飲料的照片，還在台北粉絲見面會用奶音喊出：「無糖～中杯～我今天喝珍珠奶茶」瞬間萌翻在場粉絲，而這句「無糖中杯珍奶」也成為李俊昊標誌性關鍵詞之一。
2025/3/28，得正首間海外門市選在韓國首爾西村試營運，一開店就吸引大批手搖控朝聖，一方面有人表示，「我願意一個禮拜從仁川跑去喝兩次」「無糖中杯珍奶學長李俊昊可以在韓國喝了」；另一方面也有網友淡定指出，「我覺得在韓國還是咖啡完勝」。延續品牌熱度，同年８月得正在韓國再度出招，攜手品牌Ohnoki推出「Classic 飲料提袋」聯名周邊，並同步推出3款烏龍茶系列鑰匙圈，包含「春烏龍茶、輕焙烏龍茶、深焙烏龍茶」等造型，可愛設計加上實用性，迅速掀起搶購熱潮，也成為品牌聲量的另一波高峰。
得正 OOLONG TEA PROJECT
時間：週一至日10：00～21：30（依各店家為主）
No.５ 茶之魔手
台灣招牌是茶の魔手，在日本卻是茶之魔手！被譽為南霸天的台灣手搖飲品牌「茶之魔手」，正式跨足海外市場，首家直營店於2024年12月落腳東京澀谷。這間門市原本早在2019年就規劃開幕，但受疫情影響延宕近３年，最終才於2024年底正式營運。澀谷店開幕後，迅速吸引在日台灣人與日本消費者上門朝聖，2024/12/31更一舉衝上聲量最高點608筆，成功在跨年夜搶下一波社群關注度！日本定價與口味引發不少討論，有網友笑稱「茶之魔手真的太甜，糖像不用錢一樣」，也有人直呼「１杯要日幣800円有點貴」。
茶之魔手
時間：週一至日08：00～22：00（實際營業時間依各門市公告為主）
No.４ CoCo都可
CoCo都可在全球手搖飲市場中持續擴張，至今已超過5500家分店。中國作為品牌最早進軍的海外市場，其門市廣布於北京、上海、廣州、深圳等一線城市，以及眾多二、三線城市，奠定穩固的市場根基。
不過，2024年11月一樁消費糾紛事件，讓品牌聲量意外飆升。一間位於廣州的CoCo門市傳出衝突事件，一名女店員指控一位男童偷拿奶茶，結果男童的母親情緒失控，當場不只與店員爆發激烈爭吵，甚至動手飛踢並拉扯店員頭髮。該段衝突影片迅速在網路瘋傳，引發輿論關注，「我家孩子沒有錯，都是奶茶帶壞他的」「有好的教育才會有好的文化，是最強的軟實力」，成為品牌聲量高點之一。
台灣手搖飲市場近年來競爭越趨激烈，除了產品創新與市場布局，也有品牌從「人才戰」著手，2025年５月聯發國際宣布由前CoCo總經理劉經綸出任總經理，希望他將旗下品牌UG推向國際，引發市場關注。
CoCo都可
時間：週一至日10：30～21：00（依各門市時間而定）
No.３ 日出茶太
日出茶太目前在全球已設有超過1400家門市，分布於63個國家與地區。母公司六角國際於2025年１月宣布斥資2.72億元併購翰林茶館，強化品牌組合並規劃將台灣珍奶與牛肉麵等整店模式輸出海外，引發網友關注。
聲量在同年８月再度攀升，人氣啦啦隊女神李多慧成為話題核心。她在社群上發表「愛台灣珍奶宣言」，提到早在韓國就認識日出茶太，並開箱「20週年茶太娃娃盲盒套組」，大讚角色造型可愛，讓她對台灣手搖文化有更深體會。貼文一出，不少粉絲湧入留言，「好喝，但不要喝太多」「愛歹丸的多慧」。
日出茶太
時間：週一至日10：00～22：00（依各門市時間而定）
No.２ 迷客夏
迷客夏近年積極擴展海外版圖，雖然品牌源自台灣，但目前已由菲律賓餐飲集團「快樂蜂」收購，並在香港、澳洲、英國等地設有據點。迷客夏聲量在２個時間點出現高峰。第一波發生於2024年７月，當時有網友在小紅書上發現「迷客夏中國帳號」貼文寫到「Milksha從中國台灣來北京啦」，引發兩岸網友熱烈討論。面對爭議，迷客夏總部火速澄清，強調「自2019年後即退出中國大陸市場，與中國迷客夏無任何經營往來」。
第２波聲量則來自2025年１月，迷客夏正式併購台灣知名餐飲品牌「雙月食品社」。這起併購不僅強化了迷客夏在台灣的餐飲版圖，也為海外市場挹注更多產品線與品牌資源，展現其由單一飲品品牌轉型為多元餐飲集團的策略野心。
▲迷客夏在英國設有據點。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
迷客夏
時間：週一至日10：00～22：00（依各門市時間而定）
No.１ 貢茶
貢茶雖然起源於台灣，如今已由韓國貢茶公司主導經營，並積極拓展全球市場，據點遍布韓國、美國、日本、澳洲與英國等地。其中以韓國最具代表性，不僅是最大營運市場，當地門市數更已突破800間。貢茶之所以能穩坐韓國手搖飲市場的龍頭寶座，絕非偶然。在地化經營策略、創意聯名與精準代言布局，構築出品牌強韌的市場根基。
2025年11月，貢茶與韓國國民泡麵品牌「辛拉麵」強勢聯名，推出話題十足的「辛拉麵珍珠」，打造出前所未見的「辣甜系珍奶」，一舉引爆社群話題，「辛魚板可愛，但喝不了」「終於明白義大利人的憤怒」。除了產品話題以外，貢茶也選擇人氣韓團Stray Kids成員Felix擔任品牌代言人。作為「奶茶愛好者」的代表人物，Felix成功打入MZ世代的心，讓貢茶在全球年輕族群間的品牌影響力持續升溫。
貢茶聲量的最高峰卻並非來自行銷活動，2024年12月，一位貢茶加盟店主管在濟州航空空難哀悼期間，竟要求員工「如果發生墜機，記得先傳訊息給我，不然沒人上班」，冷血言論引發大批網友撻伐，品牌也隨即發表聲明道歉。
▲貢茶海外市場包含韓國、美國、日本、澳洲等地。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
貢茶
時間：10：00～21：00（依各門市時間而定）
▲跨足海外的台灣手搖飲品牌。（圖片來源：網路溫度計）
分析說明：
本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年11月25日至2025年11月24日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
