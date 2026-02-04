得正、一芳供應商「糖漿、奶精」放戶外曝曬 台中食安處列高風險名單

知名手搖飲原物料供應商遭爆將糖漿、奶精等物料放在戶外曝曬。（合成照片／一芳水果茶提供、取自得正Threads）





知名連鎖飲料品牌「得正」及「一芳水果茶」，遭爆原物料供應商「茗宏企業有限公司」將室外停車場當成倉庫，把糖漿、奶精等手搖飲原料放在戶外曝曬，引發食安疑慮。台中市食安處前往稽查，認定食品原料有不當保存疑慮、及冷凍設備溫控不足等缺失，將列入高風險名單無預警稽查。

據《知新聞》報導，「茗宏企業有限公司」將手搖飲原料糖漿、奶精等存放在半露天的戶外停車場，且糖漿裝在塑膠桶中，更在高溫33度下曝曬長達近1小時。報導指出，據中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮分析，食品原料若長時間存放於塑膠桶或塑膠包裝中並曝曬，可能溶出塑化劑，若長期攝取，恐增加不孕、性早熟、癌症等風險。

台中市食安處對此表示，獲報後已於上月23日派員稽查，發現業者在室外棚架內放置食品原料，有不當保存疑慮，已要求立即將原料移入室內適當場所存放；另查獲冷凍設備溫控不足、廢棄物與退貨品未區隔、食品未離地放置等缺失，已要求改善，並在2月2日派員複查合格，後續將列入高風險名單無預警稽查，維護民眾食安。

食安處說明，若後續查獲業者不符合「食品良好衛生規範準則」（GHP）事項，且未能限期改善，將依違反《食安法》處6萬元至2億元罰鍰。（責任編輯：王晨芝）

