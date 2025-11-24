得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤

方念華經營超過17年的談話性節目《TVBS看板人物》，因收視率不佳而將收攤。

主播方念華今年才以超過17年的談話性節目《看板人物》拿下金鐘獎，卻驚傳節目將收攤，據知節目已改為不固定錄製、播出，方念華無法接受，但因她要求嚴格，常讓工作人員受氣，因此節目一確定停播，只有她本人不滿，工作夥伴倒是都樂見其成。

59歲的方念華現任TVBS《Focus全球新聞》主播、《TVBS看板人物》主持人、TVBS新聞台新聞部製作人，在台內舉足輕重，但今年獲金鐘主持人獎時，她卻缺席典禮，說是跟家人有約，但任誰都嗅出氣氛不尋常，果然兩週後就傳出節目將停擺，她應早已知情。

得獎感言 極諷刺

方念華（右）主持的《看板人物》是電視台一大招牌節目，更三度獲得金鐘主持人獎殊榮。左為胡瓜。（翻攝自《TVBS看板人物》臉書）

方念華第三度獲得金鐘主持人獎，未出席的她請《看板人物》同事代領獎，並代讀得獎感言：「我永遠稱呼你們是『觀眾』，雖然你們被稱作『市場』，關起門來變『收視率』，現在又叫『點擊率』，但是，觀眾的『眾』字才有『人』，數字沒有。」明顯是對大環境以及電視台的諷刺。

只是數字代表商機，《看板人物》儘管已是長壽節目，也是電視台一大招牌，但收視率往往只有零點幾％，換句話說，從電視上觀看該節目的觀眾寥寥可數，節目若太過勞師動眾，投資報酬率很難過關，不只《看板人物》，很多電視台節目也認真規劃轉型。

方念華（左）對《看板人物》的訪問內容要求相當嚴格，讓工作人員都繃緊神經。右為謝金燕。

據了解，方念華相當強勢，對邀請來賓很有意見，過去每週找一個大咖名人訪談，對製作單位是極大的負擔，而且她對枝微末節極為堅持，對工作人員發飆也毫不留情！大家稱她「方老師」雖是尊重，其實也十分敬畏害怕。

方念華連雞毛蒜皮事也很在意，除了來賓喝什麼品牌咖啡要先搞清楚，就連為來賓別麥克風一事，也認為衣服材質各異就有不同的別法，很多小事都要求工作人員務必完美。

工作人員 笑呵呵

方念華（左）曾訪問過許多大牌明星以及名人，林青霞（右）也曾上過該節目。（翻攝自《TVBS看板人物》臉書）

此外方念華因自然捲髮質，特別在意頭髮部分，也花很多時間處理，兒子Morris曾爆料說：「每次很熱情跟她說心事，她總是只在乎我臉上的痘痘、粉刺。」

據知情人士指出，電視台並未想放棄《看板人物》，而是希望改由不定期的錄製，有夠分量的來賓再著手規劃，重質不重量。但顯然方念華無法接受，認為自己的專業不想被數字衡量，雙方沒有共識；但據悉，工作人員非常開心終於解脫，因此關係有點尷尬。

方念華作風強勢，對邀請來賓很有意見，連雞毛蒜皮的事情都很在意。（翻攝自《TVBS看板人物》臉書）

