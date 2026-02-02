得獎名單／達賴喇嘛破天荒奪葛萊美獎 史蒂芬史匹柏完成大滿貫

【緯來新聞網】第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）於美國時間1日晚間在洛杉磯舉行頒獎典禮，饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獲年度製作等5大獎，是本屆最大贏家；波多黎各饒舌歌手「壞痞兔」抱走年度專輯獎，創下西語歌手紀錄；怪奇比莉（Billie Eilish）與哥哥歐康奈爾（Finneas Baird O’Connell）奪得最佳年度歌曲獎；達賴喇嘛以《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》得到「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」；名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）則是贏得最佳長篇音樂錄影帶獎。

達賴喇嘛竟奪得葛萊美獎！（圖／AP/達志）

肯卓克拉瑪一口氣抱回年度製作、最佳饒舌專輯、最佳饒舌歌曲、最佳饒舌／演唱對唱、最佳饒舌表演等五項大獎，累積獎座達27座，超越Jay-Z和肯伊威斯特，成為葛萊美史上獲獎最多的嘻哈歌手。他在致詞時提到自己不擅言詞，只能透過音樂表達自己，「能站在這裡是一種榮耀，嘻哈文化將永存於此，我們將與這份文化並肩同行」。

肯卓克拉瑪是最大贏家。（圖／AP/達志）

今年許多葛萊美得獎者的感言都提及美國移民政策，英國靈魂女歌手奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）得到最佳新人獎，致詞也提到「我是作為一名移民的孫女站在這裡」。「女神卡卡」（Lady Gaga）今年抱回最佳流行演唱專輯和最佳流行舞曲錄製，「我還是一個小女孩就一直在做音樂，每一次我到這裡，都覺得需要打自己一拳」，並且鼓勵所有女性創作者。

Lady Gaga氣勢驚人，抱回兩獎。（圖／AP/達志）

由於葛萊美獎主要是音樂性質為主的典禮，若本身不是此領域的人可能一生都難以拿獎，但是79歲史蒂芬史匹柏卻完成這傳奇任務。他憑著紀錄片《約翰威廉斯：配樂大師》獲得最佳音樂電影獎，完成極為難得的美國演藝界大滿貫（EGOT），分別是艾美獎（Emmy）、葛萊美獎（Grammy）、奧斯卡獎（Oscar）、東尼獎（Tony），史蒂芬史匹柏如今成為第22位滿貫俱樂部成員。

怪奇比莉（左）與哥哥歐康奈爾一起獲獎。（圖／AP/達志）

奧莉維亞迪恩奪得新人獎。（圖／AP/達志）

史蒂芬史匹柏完成大滿貫榮譽。（圖／AP/達志）

葛萊美獎主要得獎名單





年度製作：Luther／肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）＆ SZA

年度專輯：DeBÍ TiRAR MáS FOToS／壞痞兔（Bad Bunny）

年度歌曲：Wildflower／怪奇比莉（Billie Eilish）

最佳新人：奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）

最佳流行重唱／團體演出：Defying Gravity／辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）＆亞莉安娜（Ariana Grande）

最佳流行演唱專輯：「狂亂」（Mayhem）／女神卡卡（Lady Gaga）

最佳流行演出：Messy／蘿拉楊（Lola Young）

最佳搖滾專輯：Never Enough／旋轉門樂團（Turnstile）

最佳搖滾演出：Changes（現場演出）／Yungblud、努諾貝登古（Nuno Bettencourt）等人

最佳饒舌專輯：GNX／肯卓克拉瑪

最佳饒舌演出：Chains & Whips／雙彈夾樂團（Clipse）feat. 肯卓克拉瑪＆菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）

最佳饒舌歌曲：TV Off／肯卓克拉瑪feat. Lefty Gunplay

最佳流行舞曲製作：Abracadabra／女神卡卡

最佳舞曲／電音專輯：Eusexua／FKA Twigs

最佳鄉村個人演出：Bad As I Used To Be／克里斯特普爾頓（Chris Stapleton）

最佳鄉村重唱／團體演唱：Amen／Shaboozey＆Jelly Roll

最佳鄉村歌曲：Bitin List／泰勒奇爾德斯（Tyler Childers）

最佳當代鄉村專輯：Beautifully Broken／Jelly Roll

最佳節奏藍調專輯：Mutt／黎翁湯瑪斯（Leon Thomas）

最佳拉丁流行專輯：Cancionera／娜塔莉亞拉福卡德（Natalia Lafourcade）

最佳音樂錄影帶：Anxiety／多琪（Doechii）

