得獎基金績效犀利 穩居國人最青睞的公司債基金

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〔記者唐芃菲／綜合報導〕美伊甫宣布停火兩週，上週六(4月12日)卻又再傳談判破裂，消息面牽動市場前景疑慮，投資專家評估，美國經濟仍相對強勁，而外界也看好即將登場的財報季數據，風險性資產的後市依然值得期待，擔憂股市波動過高又不想在景氣及企業獲利續航中缺席，不妨配置部分比重的非投資級公司債基金。

近兩年來股市驚漲，高檔震盪壓力自然不小，這段期間和景氣連動性較大、有配息收益當後盾的非投資等級債基金也因此維持一定買氣。進一步比較箇中人氣，根據境外基金觀測站截至二月底的最新統計，國人持有金額最高的單一國家型固定收益基金，便是成立時間資深且在投資人之間具知名度的富蘭克林坦伯頓公司債基金。

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資料顯示，富蘭克林坦伯頓公司債基金在同類型的美國高息債券中，短中長期績效相當爭氣，這二、三年來績效各有16%、26.68%，若投資十年，累積報酬率也以近72%，皆名居第一。

基金達人表示，該基金做為率先進入台灣的非投資等級債券基金，操盤依然犀利，日前才獲得理柏台灣基金獎的美元非投資等級債券十年期獎項，證明不僅歷史悠久，其整體表現亦是路遙知馬力，值得長期納入平衡核心配置風險或是拓展收益來源的主角。

剖析得獎基金的布局內涵，可發現經理團隊長年來透過主動精選重品質、高債息收益機會為核心策略，創造出色的風險調整後報酬能力，去年為因應國內投資人理財需求多元化的趨勢，推出不同配息級別，配息率各有7%甚至是9%以上的選擇。

債券專家分析，今年企業基本面可望保持正向，有利美國非投資等級債整體違約率維持相對低檔，對其後市樂觀以對，此外這類型資產存續期較短、受利率波動的影響較小，同時當前企業基本面良好、營收屢傳佳績、信用品質提升，有利創造長期具韌性的收益與投資機會。

整體而言，因應今年波動增溫但多頭延續的情境，整體投資組合宜更重視攻守與多元分散，具備基本面、政策面和收益率三利多的非投資等級公司債，在科技產業成分也不高，是分散股市風險的重要工具。

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