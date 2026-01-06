得獎後最先被認出是管理員？金曲得主陳以恆笑談歌王日常
記者林政平報導／陳以恆將於1月30日登上 SUB LIVE，舉辦出道以來首場個人演唱會【陳以恆－2026《起飛 Take-Off》Taipei Concert】。這不僅是他奪下金曲獎「最佳台語男歌手」後的首度開唱，更是人生第一場專場演出，對他來說別具意義。
憑藉專輯《罐頭塔》抱回金曲獎後，陳以恆被封為「新銳台語歌王」，不過他坦言並沒有因此背上太多壓力，反而有點害羞，「雖然大家這樣叫，但每次聽到還是會不好意思。」他笑說，得獎後最讓他印象深刻的，竟不是親友的反應，而是每天進出的大樓管理員突然認出他來，讓他當場愣住。
至於生活中最直接的改變？陳以恆自嘲，反而是經紀人下手更狠了，「他現在逼我做事都會說：『欸，你歌王餒！』感覺以後真的不能再偷懶。」今年同時入圍金音獎，接連站上不同音樂典禮舞台，他用一貫的幽默總結心情：「一次有拿獎回家，一次拿到一件可以幫助我不駝背的『挺胸衣』，都算是滿滿收穫啦！但不管是入圍還是得獎，能被大家肯定我都很開心。」
談到即將到來的演唱會，陳以恆透露，其實很想邀請嘉賓同台，但目前光是準備自己的演出內容就忙到不可開交，「真的很苦惱。」面對人生首場專場，他直言心情既期待又緊張，希望能把一路累積的音樂與心情，完整呈現在舞台上，和歌迷一起正式「起飛」。
