得癌症就不會失智？張家銘醫師：兩種細胞訊號「一個向左、一個向右」不易同時發生

2025年《Neurobiology of Disease》的研究就指出：多種癌症與阿茲海默症之間，存在「反向關聯」，走向癌症的生物路徑，通常不會同時走向失智那條路；而體質偏向失智的長輩，不容易同時走上癌症路線。

為什麼「癌症＋失智」不易同時發生？

張家銘解釋，癌症與阿茲海默症雖然都與細胞有關，但它們在細胞層次走的是「相反方向」：

癌症：細胞生長訊號太強，停不下來

阿茲海默症：細胞保護力太弱，容易退化

這個差異，在研究的分子路徑裡看得更明顯。

● Wnt 訊息路徑：癌症偏強、失智偏弱

在乳癌、大腸癌中，Wnt 訊息路徑特別活躍，會推動細胞不斷生長。

但在阿茲海默症患者身上，Wnt 訊號反而不足，使神經細胞更脆弱、較難修復。

● p53 基因：「細胞守門人」在兩邊做出完全不同的事

p53 是負責監控細胞是否死亡的「細胞守門人」，是最重要的抑癌基因之一。

在癌症裡：p53 壞掉了 → 壞細胞不死、繼續增生

在阿茲海默症裡：p53 過度活化 → 細胞提早走向死亡形成失衡

張家銘說，這兩條路徑呈現出同一件事，一邊是細胞過度生長、一邊是細胞過度退化，很難同時發生。

研究數據：多種癌症基因風險增 阿茲海默症風險卻降

研究顯示，以下癌症的基因風險越高，失智風險反而越低：

乳癌

大腸直腸癌

子宮內膜癌

攝護腺癌（前列腺癌）

白血病

口腔癌

這並不代表「有癌症比較不會失智」，而是提醒我們身體有一套生物方向盤，會讓細胞往「增生」或「退化」其中一邊偏，而不是同時走兩邊。

真的遇上「癌症＋失智」呢？多半不是同一套機制造成

臨床上偶爾出現同時存在的個案，多半來自：

年齡因素

癌症治療相關（如化療後的認知低落）

多重慢性病

感染、營養不良、睡眠長期不足

荷爾蒙急速下降（更年期）

這些是「外加因素」，不是癌症本身造成失智。癌症不會直接加速阿茲海默症，失智也不會誘發癌症。是其他壓力讓兩件事變得更棘手。

女性最明顯：乳癌與失智的反向關聯 雌激素是關鍵

所有癌症裡，乳癌的反向關聯最明確。雌激素是同時影響，乳房細胞生長、大腦保護與記憶的雙向道路。因此更年期後的女性，如果出現：

腦霧

注意力變差

睡不好

易怒、心悸、潮熱

這些都是大腦缺乏荷爾蒙保護的訊號，並不是失智前兆，而是需要調整生活。

腸胃與大腦也同步變化

腸道狀態往往最早反映大腦的健康：

腸胃脹氣

排便變化

食慾下降

對食物敏感

腸胃悶痛

腸道菌相失衡並不會直接造成癌症，但確實會讓人更腦霧、疲倦、精神不集中。張家銘提醒腸胃若天天不舒服，大腦就難真正清醒。如腸道炎症、脂多醣滲漏與免疫訊號的變化，都可能影響阿茲海默症風險。

「增生」或「退化」? 身體每天都在決定走哪條路

生活習慣就是方向盤：

睡眠足 → 拉回大腦的健康帶

吃對 → 降低身體發炎與過度生長風險

動夠 → 讓能量代謝維持在健康模式

顧腸道 → 減少免疫混亂

穩定荷爾蒙 → 對女性尤其重要

身體不會同時走極端，但生活會讓我們偏向哪邊。

廣告 廣告

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

更多Heho健康文章

不覺得冷、一直咳嗽？感冒加低溫最傷心臟 醫揭保暖先護脖子頭腳不是外套

長輩反覆夜咳卻不是感冒 原因竟跟刷牙有關！可能影響肺部健康