得癌症就不會失智？張家銘醫師：兩種細胞訊號「一個向左、一個向右」不易同時發生
對家庭來說，癌症已經是天大的壓力；如果又遇上失智，那幾乎是照護世界裡的「雙重風暴」。許多照顧者心裡最害怕的一件事就是：「如果我媽已經得癌症了，以後會不會再失智？」、「家裡長輩已經失智了，還可能再遇上癌症嗎？」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師解釋，科學證據顯示，癌症與阿茲海默症其實「很少同時出現」。這並不是幸運，而是來自身體裡的「生物平衡機制」。
2025年《Neurobiology of Disease》的研究就指出：多種癌症與阿茲海默症之間，存在「反向關聯」，走向癌症的生物路徑，通常不會同時走向失智那條路；而體質偏向失智的長輩，不容易同時走上癌症路線。
為什麼「癌症＋失智」不易同時發生？
張家銘解釋，癌症與阿茲海默症雖然都與細胞有關，但它們在細胞層次走的是「相反方向」：
癌症：細胞生長訊號太強，停不下來
阿茲海默症：細胞保護力太弱，容易退化
這個差異，在研究的分子路徑裡看得更明顯。
● Wnt 訊息路徑：癌症偏強、失智偏弱
在乳癌、大腸癌中，Wnt 訊息路徑特別活躍，會推動細胞不斷生長。
但在阿茲海默症患者身上，Wnt 訊號反而不足，使神經細胞更脆弱、較難修復。
● p53 基因：「細胞守門人」在兩邊做出完全不同的事
p53 是負責監控細胞是否死亡的「細胞守門人」，是最重要的抑癌基因之一。
在癌症裡：p53 壞掉了 → 壞細胞不死、繼續增生
在阿茲海默症裡：p53 過度活化 → 細胞提早走向死亡形成失衡
張家銘說，這兩條路徑呈現出同一件事，一邊是細胞過度生長、一邊是細胞過度退化，很難同時發生。
研究數據：多種癌症基因風險增 阿茲海默症風險卻降
研究顯示，以下癌症的基因風險越高，失智風險反而越低：
乳癌
大腸直腸癌
子宮內膜癌
攝護腺癌（前列腺癌）
白血病
口腔癌
這並不代表「有癌症比較不會失智」，而是提醒我們身體有一套生物方向盤，會讓細胞往「增生」或「退化」其中一邊偏，而不是同時走兩邊。
真的遇上「癌症＋失智」呢？多半不是同一套機制造成
臨床上偶爾出現同時存在的個案，多半來自：
年齡因素
癌症治療相關（如化療後的認知低落）
多重慢性病
感染、營養不良、睡眠長期不足
荷爾蒙急速下降（更年期）
這些是「外加因素」，不是癌症本身造成失智。癌症不會直接加速阿茲海默症，失智也不會誘發癌症。是其他壓力讓兩件事變得更棘手。
女性最明顯：乳癌與失智的反向關聯 雌激素是關鍵
所有癌症裡，乳癌的反向關聯最明確。雌激素是同時影響，乳房細胞生長、大腦保護與記憶的雙向道路。因此更年期後的女性，如果出現：
腦霧
注意力變差
睡不好
易怒、心悸、潮熱
這些都是大腦缺乏荷爾蒙保護的訊號，並不是失智前兆，而是需要調整生活。
腸胃與大腦也同步變化
腸道狀態往往最早反映大腦的健康：
腸胃脹氣
排便變化
食慾下降
對食物敏感
腸胃悶痛
腸道菌相失衡並不會直接造成癌症，但確實會讓人更腦霧、疲倦、精神不集中。張家銘提醒腸胃若天天不舒服，大腦就難真正清醒。如腸道炎症、脂多醣滲漏與免疫訊號的變化，都可能影響阿茲海默症風險。
「增生」或「退化」? 身體每天都在決定走哪條路
生活習慣就是方向盤：
睡眠足 → 拉回大腦的健康帶
吃對 → 降低身體發炎與過度生長風險
動夠 → 讓能量代謝維持在健康模式
顧腸道 → 減少免疫混亂
穩定荷爾蒙 → 對女性尤其重要
身體不會同時走極端，但生活會讓我們偏向哪邊。
文/楊依嘉、圖/巫俊郡
