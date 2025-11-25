得知她重病！前男友秒復合照顧 演唱會驚喜求婚網全看哭

大陸中心／游舒婷報導

這大概就是愛情最純粹的模樣！中國一名女子和男朋友交往了很長一段時間，中間一度因為遠距離而分開，不過後來男方得知女方得了相當嚴重的疾病，選擇回來女方身邊完成她的願望，倆人的感情故事曝光後，也引起網友們的廣大迴響。

男子知道女友病情加重後，選擇回到女友身邊照顧他。（圖／取自網易新聞）

根據《網易新聞》報導，程姓女子的親友向媒體轉述了這起故事，程女和湯姓男友從國中開始交往，後來因為遠距離分開了一段時間，一年多前，男方得知程女遺傳性小腦萎縮症病情惡化，選擇回到女友身邊照顧她，不僅照顧她的生活起居，還帶她去完成人生願望清單，包括看演唱會、旅遊、看電影等等。

報導指出，程女因為母親的關係罹患遺傳性脊髓小腦性共濟失調症，2023年時，程女的病情每況愈下，不僅活動越來越不方便，說話也越來越不清楚，最後只能以輪椅代步，且沒有根治方法，只能透過復健維持。

得知她病重！前男友秒復合陪伴 演唱會掏鑽戒驚喜求婚

即便知道女友的狀況不可逆，但是湯男還是選擇回到程女身邊，湯男的陪伴讓程女的生活彷彿照進了陽光，程女不再愛哭，開始嘗試更多可能，開始從事自媒體工作，分享美妝和日常，這些變化也讓程女的親友笑說真的是「愛情的力量」。

除了改變程女的日常生活，湯男也帶程女去完成她的人生清單，近日在程女最愛的歌手鄧紫琪演唱會上，湯男拿出提前準備好的鑽戒向程女求婚，湯男寵溺表示「能和她戴著戒指過以後的生活，對我來說是最幸福美滿的人生。」真摯的感情讓人動容。

看到倆人的愛情故事，網友們也紛紛留言表示「真男人」、「愛情無價」、「這樣的男人，值得點讚」、「加油！祝你們挺過難關，以後永遠幸福」、「太暖心了，真愛無敵」。

