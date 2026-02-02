得知恩師袁惟仁離世 Ella崩潰痛哭：再也無法見面

知名音樂人袁惟仁過世，Ella陳嘉樺在得知噩耗後痛哭。（圖／翻攝自袁惟仁微博、臉書）





知名音樂人袁惟仁因病臥床多年，今（2）日傳出過世消息，家屬也發聲證實。袁惟仁生前創造過無數經典歌曲，也曾擔任S.H.E的專輯製作人，對此，Ella陳嘉樺在得知噩耗後，當場淚流不止，直呼「再也無法見面了！」

Ella哽咽表示，袁惟仁在她心中一直有個重要的位置，也很謝謝對方一直以來的照顧，這次在「艾拉主意」巡演的轉場影片中，更有一段當年她在歌唱比賽時袁惟仁擔任評審的畫面，每當熟悉的講評聲出現在耳機裡，都讓她很感慨、也非常想念。

Ella也透露，後期袁惟仁因為養病，沒有聯繫、見面的機會，但一直在為他打氣，她不捨祝福，「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得他。」如果家屬願意舉辦追思會，她也希望能親自到場送小胖老師最後一程，好好跟他道別。



