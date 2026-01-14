得知重大消息賣股避損 冠軍建材獨董會計師涉內線被起訴

時任冠軍建材獨立董事巫永固。資料照。呂志明攝



老牌磁磚大廠冠軍建材(1806)因為未公告集團海鷗冠軍2023年的業績，會計師事務所出具保留意見，冠軍建材獨立董事巫永固在知悉消息後，為了避損透過親友帳戶偷賣冠軍建材股票，避損金額達25萬9620元。巫永固自白犯罪且繳回所有犯罪所得，台北地檢署依涉犯《證券交易法》內線交易罪起訴，請法院依法減輕其刑。

2020年間，冠軍建材百分之百持股的孫公司信益中國，以存貨及品牌作價方式，與中國海鷗住宅工業公司共同經營大陸海鷗冠軍(簡稱海鷗冠軍)，2024年1月30日，冠軍建材陸續取得各子公司列入合併財務報表的財務資料，但信益中國並未認列海鷗冠軍相關損益，冠軍建材只能以海鷗冠軍提供2023年1月至10月的財務報表，推估同年11月至12月損益，並以此製作2023年度自結合併財務報表。

2024年3月6日，冠軍建材寄送2024年第2次董事會通知，其中討論事項中含有2023年度個體及合併的自結財報資訊，裡面並無2023年11月12月份的財務資料，而這份資料所含的原始憑證也同時提供給簽證會計師，由於無法取得海鷗冠軍的財務資訊，會計師於2024年3月28日出具保留意見，冠軍建材同時在公開資訊觀測站發布重訊。

北檢查出，冠軍建材獨立董事、德風會計師事務所的會計師巫永固，在獲悉這個重大消息時，為了規避利空消息公開後造成冠軍建材股票下跌所造成的損失，涉嫌利用親友的帳戶偷賣冠軍建材的股票，避損金額達25萬9620元。

