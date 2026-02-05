得知麥可傑克森過世崩潰 吳建豪狂跳一整晚：回家才落淚

吳建豪推出新專輯《Dance Until We Die》。（圖／相信音樂提供）

吳建豪推出新專輯《Dance Until We Die》，同名主打創作靈感來自於「流行樂之王」麥可傑克森，他過世那天對於吳建豪來說可是晴天霹靂，「看到消息後，不知怎麼去宣洩心中的情緒，所以我去舞廳跳了一整晚，舞廳那天都播麥可的歌，最後我回到家休息時，才開始落淚。」對於熱愛跳舞的吳建豪來說，這天的巨星隕落，影響他對藝術千秋、生命一瞬的體悟，決定學習麥可傑克森對音樂、舞蹈的精神，不管如何就是跳到最後一刻。

吳建豪在MV中大展舞技。（圖／相信音樂提供）

歌曲MV吳建豪邀請好友Han Sa-min執導，兩人很常聊電影話題，也創造出這首極具末日重生電影感的MV。在拍攝過程中，他與導演不斷地反覆討論，對於細節畫面都相當講究。第一次合作就默契十足，吳建豪帶了很多他覺適合的眼鏡給導演細選，導演一眼就中復古紅眼鏡，這支也正是專輯主視覺的造型眼鏡，另外導演還安排許多劇情，考驗吳建豪的情緒表達，他都能很快展現，導演看著螢幕的他頻頻讚嘆「很帥」。

MV中有許多舞蹈畫面，從半夜拍到天光即將亮白的六點，其中跳舞就跳了兩、三個小時，儘管當時氣溫13度低溫，吳建豪認真跳到爆汗，完全跳出〈Dance Until We Die〉的歌曲精神。近期吳建豪持續參與《F✦FOREVER恆星之城》巡演，3月12、13、14、15日將在深圳大運中心體育館演出，繼上海、成都8場完售後，深圳門票再度創下秒殺成績，他將繼續在恆星之城的舞台和大家分享新專輯。

