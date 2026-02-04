得知「乾爹」吳敦辭世噩耗 賈靜雯哀悼：一切太突然

賈靜雯當年在吳敦力捧下接演《倚天屠龍記》等劇，聲勢更上一層樓。（微博圖片）

吳敦創立「長宏影視」，在上世紀90年代初期到千禧世代可說相當活躍，捧紅不少潛力新秀，且影響力不僅限於動作男星，他對女星的運作同樣精準且具爭議，其中最著名的便是賈靜雯。

在賈靜雯將事業重心轉向中國大陸的關鍵時期，吳敦是其背後最重要的推手。他動用長宏影視的資源，為她接下了《倚天屠龍記》（飾演趙敏）與《至尊紅顏》（飾演武則天）等重量級古裝大戲。這些作品不僅奠定了賈靜雯在兩岸三地的戲劇天后地位，更讓她成為當時片酬最高的女星之一。

​然而，密切的合作也引發了外界對兩人關係的各種揣測，甚至一度傳出吳敦送豪宅、「包養」等緋聞。面對流言蜚語，吳敦採取了極具江湖智慧的策略——「認乾親」。他公開收賈靜雯為乾女兒，將雙方的親密合作與資金往來，置於傳統倫理中「長輩提攜晚輩」的合情合理框架內。這不僅澄清了曖昧傳聞，也為他在複雜的娛樂圈中建立了一種「大家長」式的權威形象。儘管雙方後來曾因合約與廣告問題一度交惡，但這段「乾爹」與「視后」的合作歷史，仍是吳敦操盤女星事業的經典案例。

賈靜雯現正在劇組拍戲，在得知吳敦的噩耗後，透過工作人員致上哀悼：「聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」

​與對待賈靜雯的資源挹注不同，吳敦對釋小龍的「父愛」更多了一份保護色。

吳敦認釋小龍為乾兒子，且為當時才幾歲的他在娛樂圈保駕護航，釋小龍才不至於被演藝圈的大染缸污染。（翻攝微博影片）

1993 年，吳敦慧眼識珠，簽下了年僅5歲的釋小龍。彼時影視圈龍蛇混雜，吳敦以經紀人兼「乾爹」的身分，為釋小龍撐起了一把保護傘，正因有吳敦的竹聯幫背景做後盾，釋小龍才能在覆雜環境中免受干擾，專注於《新烏龍院》等經典作品的拍攝。這段關係超越了經紀合約，更像是一種傳統江湖的家族式盟約。

​吳敦的「義」，同樣延續到了故人之後。作為陳啟禮（竹聯幫精神領袖）的昔日部下，吳敦將陳啟禮之子陳楚河視如己出。他投資《功夫灌籃》，也為陳楚河接下《命中注定我愛你》，不遺餘力地為陳楚河鋪路。兩人情同父子，陳楚河甚至在公開場合調侃吳敦「純情木訥」，這種毫無顧忌的互動背後，是吳敦對故人之子無條件的包容與支持。

陳楚河外型帥氣，非常適合當明星，吳敦為了力捧故人之子不遺餘力。（微博圖片）

至於曾演出多部吳敦出品作品，例如《逃學外傳》《追男仔》《卜派小子》的林志穎，聽聞消息非常震驚，他回憶自己出道時受到吳敦非常多的照顧，讓自己嘗試了軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能夠與各位前輩合作，「是他讓我成就了許多膾炙人口的角色。」

林志穎之後到香港發展，也多得吳敦帶領，「這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。」

林志穎演過不少吳敦出品的電影，《逃學外傳》便是其中之一。（微博圖片）

