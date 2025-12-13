得票逾7成 台大校長陳文章連任

台大校長陳文章第一任期將於民國116年1月初屆滿，台大於13日召開臨時校務會議，舉辦校長續任投票，陳文章獲得超過7成的投票率通過連任，下任任期將自116年1月8日至120年1月7日止。台大表示，昨日會議應出席總數為172人，經出席代表153人（出席率88.95％）於下午4時完成投票，共獲127票同意票，比例為73.84％，通過校長續任案。

依據「台灣大學組織規程」第7條規定，校長第一次續任案，應有校務會議代表總額過半數同意。現校務會議代表共有172人，同意門檻為87票。

陳文章於會後表示，感謝校務會議代表的肯定、支持與託付的使命，他深感負重致遠，未來仍會毫不鬆懈、全力以赴，讓台大在面臨快速變化的新科技及新時代下，能與時俱進，藉以創造新的面貌，迎向新的百年。

陳文章也強調，他將堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，維護並提升台大的學術地位。台大作為國內龍頭大學，積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知來導正社會風氣、主動提出高教改革策略和善盡社會責任。

陳文章說，實現台大的願景有賴全體師生、行政同仁與廣大校友的齊心協力。他很榮幸能與台大教職員工生一起繼續同行，凝聚校園成員的智慧與力量，共同為台大開啟下一個百年的新篇章。

陳文章於會後接受媒體聯訪時談到，投完票之後，確實心情比較輕鬆，很榮幸能夠得到大家的肯定，一定會努力繼續帶領台大往前走，不過同時他的責任也加重，畢竟現在高教國際競爭激烈，以及台大百歲校慶即將到來，各方面都要為未來打下良好的基礎。