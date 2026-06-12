得算力得天下！華城AIDC接單逾200億元 今年出貨佔營收15％

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華城電機總經理許逸德。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕重電大廠華城電機(1519)總經理許逸德指出，今年成長來自台電強韌計畫、外銷基礎建設、半導體擴廠與AIDC(AI數據中心)等四大動能，其中AIDC接單金額已超過200億元，估計今年出貨金額達40到50億元，約佔營收15%，較去年5%大幅提升。

華城12日舉行股東會，許逸德指出，AI新賽道上，各國都搶算力，針對AIDC訂單，已從去年120億元逐步提升到目前超過200億元，除美國市場之外，也爭取日本九州鹿兒島AIDC建置案，可望下半年出爐，另外台灣也有政府主導的台灣國家高速中心案，爭取參與標案，目前華城訂單能見度已達2029年，並開始接2030年訂單。

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華城外銷產品毛利較高，今年前4月外銷比重達66%，估全年可超過6成；但因缺工、缺料情況，華城也刻意減少爭取統包工程，將稀缺的人力、物料等資源配置在高毛利訂單上。

產品交期方面，目前華城維持約2年半到3年，海外同業ABB、西門子等交期則約4年，但台電是華城長期重要客戶，許逸德指出，即使台電訂單某種程度對毛利有影響，但華城仍把給台電訂單壓縮在2年，也可配合台電把10年強韌電網計畫提前8年內完成。不過，在產能滿載下，客戶若要插單，華城會選擇「報恩訂單」或「給予趕工獎金」優先，交期可提前。

華城各廠區與產能規劃部分，華城主打「小、中、大、超大」變壓器設備布局，但部分產能又能重疊，許逸德分析，這能做到既分工，又互相支援。華城的中壢一廠生產20MVA以下批量變壓器，屬於小型配電變壓器，3A則是定位為開關廠，今年首季投產的3B廠，專做69KV到161KV的中型配電變壓器，觀音2廠生產161到345KV大型變壓器，台中廠則規劃生產345到500KV超大型變壓器。許逸德說明，各廠的產能優化集中，在產能沒有變動情況下，觀音2廠產值就增加30億元。

華城3B廠今年1月完工、第一季商轉，但許逸德強調，新廠有前置期，產能是無法立刻變成營收，估計3B廠今年可貢獻10億元、明年逾30億元、後年逾40億元。至於台中廠擴廠已啟動，投資25億元，預計2027年第三季投產，產能將比原台中廠倍增，規劃9成以上外銷，部分保留出貨國內，許逸德解釋，台中廠優勢是台中港區可接出貨，台電新的大型電廠主變壓器幾乎都是華城吃下。

對於全年營運展望，許逸德表示，過去是綠能、台電強韌電網與外銷三大動能，但目前國內的綠能案廠確實受到影響，因此今年成長動能來自強韌計劃、外銷基建、半導體擴廠以及 AIDC四大動能，今年上半年將優於去年同期，下半年又將優於上半年，看好全年營收可持續成長。

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