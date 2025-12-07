得糖尿病不自知！醫曝臉上恐出現「7徵兆」 示警：中3個快就醫

生活中心／張尚辰報導

糖尿病是國人常見的病因之一。家醫科李思賢醫師表示，許多糖尿病在初期時並不會出現明顯症狀，但是若臉上出現眼周腫脹、頭髮稀疏／頭皮油亮、滿臉痘痘、黑色棘皮症、嘴唇口腔乾燥、齒痕舌、臉上有斑等7個症狀，都透露著高血糖的可能性。對此，李思賢提醒，如果有超過3個以上徵兆，建議盡快進行抽血檢查，確認血糖狀況。

李思賢曾在臉書粉專「初日診所」發文，列出早期糖尿病可能出現的7大臉部徵兆，指出若出現以下症狀都透露著高血糖的可能性，戒掉特定食物、注意打呼等問題，都能幫助改善健康，若出現超過3個以上的徵兆，建議盡早進行抽血檢查，不過，李思賢也表示，「臉部徵兆僅為參考，最準確的診斷方法還是透過專業的血液檢測」。

【眼周浮腫／眼袋】

除了年齡問題，眼周浮腫也與慢性發炎、胰島素阻抗有密切相關。

【頭髮稀疏／頭皮油亮】

除了年齡與雄性禿，其實有部分頭髮稀疏是甲狀腺不足造成的，而甲狀腺與胰島素阻抗更密切相關。

【滿臉痘痘】

身體賀爾蒙如果失衡，也很容易長痘痘，在胰島素濃度比較高的患者上，長痘痘的機率比較高，可以透過戒糖、戒炸物來達到皮膚改善的效果。

【黑色棘皮症】

黑色棘皮症為高胰島素造成的色素堆積，有些小孩耐受性好，問題不會從抽血數據表現出來，而是先從皮膚反應出來。

【嘴唇／口腔乾燥】

糖尿病會有多尿情況，就容易造成嘴唇乾燥。

【齒痕舌】

水分累積高，舌頭較浮腫，貼合到牙齒周圍，就會有一些牙齒的形狀。

【臉上有斑】

除了曬太陽或年紀大以外，血糖太高也會長斑，因為身體長期處於高血糖狀態時，皮膚容易被糖化，就會出現長斑的情況。

