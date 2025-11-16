得罪了方丈還想走？少林寺住持釋永信傳擁多情婦涉貪被逮 中共官媒證實了

即時中心／徐子為報導



前中國人大代表、少林寺住持方丈釋永信今年7月底被爆出涉嫌挪用資金、侵占寺產、包養多名女性且長期維持不正當關係並育有私生子等醜聞，不僅被少林寺依違反佛教戒律逐出佛門，還被帶走中國政府帶走調查。今（16）日中國官方媒體證實，釋永信已被檢方做出「批准逮捕」。





少林寺管理處曾在今年7月27日在中國社群平台微信公眾號發出「情況通報」簡短表示，少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占計畫資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。



根據《央視》等中國官媒報導，嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院「批准逮捕」。日前，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，對釋永信作出批准逮捕決定。



中國佛教協會則以「嚴重敗壞佛教界聲譽」、重創出家人形象等理由，在少林寺官方證實釋永信被調查後隔天（7月28日），將其戒牒予以註銷。



1965年生的釋永信，是將少林寺導向市場化、乃至商業化的關鍵人物，因此成為中國佛教界的代表性人物，更在1998至2018年間擔任過4屆中國全國人大代表。



在釋永信帶領下，少林寺雖然國際知名度大增，更創造了驚人的進帳，但他的操作被普遍被視為悖離佛法，使他和少林寺一同陷入巨大爭議，至今未解。



釋永信的私德也屢遭非議。早在2015年，釋永信就曾被公開檢舉與多名女性有性關係，且育有多名私生子，更涉及非法取得少林寺方丈資格。但河南省宗教事務部門事後回應，有關檢舉均屬不實。在中國官方出手逮捕釋永信後，此事中國社群平台掀起熱議，不少中國網友指出，釋永信侵占寺院資產、包養大量情婦且有私生子等醜聞，早就有人陸續爆料、向政府相關部門舉報，但直到今年7月才大動作處理，懷疑整起事件案情不單純。



儘管如此，釋永信對中國官方的宗教政策卻積極配合。2018年7月底，在官方授意各宗教「在宗教活動場所升掛中國國旗」後，釋永信積極表態要率先在少林寺升旗。同年8月27日，少林寺山門前便舉行了中國國旗升掛儀式，被稱為少林寺建寺1500多年來首次掛國旗。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

