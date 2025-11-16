得過糖尿病後 心臟衰竭風險仍高五成

研究發現，只要得過糖尿病，即使血糖控制良好，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出50％。（王家瑜攝）

糖尿病患者能把血糖控制穩定，甚至不再需要服藥。但研究發現，只要得過糖尿病，身體就會「記仇」，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出50％。醫師提醒，糖尿病的傷害是慢慢累積的，如出現頻尿與口渴、疲勞感、皮膚變黑或搔癢、視力模糊、傷口不容易癒合，都是經常被忽略的糖尿病前期警訊。

一篇發表於《Circulation》期刊的瑞典研究，針對67萬多名第二型糖尿病患者與260萬多名健康對照者，追蹤長達20年。結果顯示，糖尿病患者在血糖、血壓、血脂都控制良好的情況下，心肌梗塞與中風等併發症風險均明顯下降，唯獨心臟衰竭例外，而肥胖是關鍵原因。

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，脂肪組織會不斷釋放發炎因子，讓心臟與血管長期處於低度發炎狀態。過去因高血糖造成的氧化壓力，會在細胞中留下「代謝記憶」，即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損，讓心臟衰竭風險無法完全消除。

最聰明的方式就是別讓糖尿病有機會上門。周建安說明，糖尿病患者因血糖濃度過高，腎臟會加速排糖並帶走水分，導致頻繁上廁所與口乾舌燥。由於胰島素阻抗使糖分無法進入細胞，能量供應不足，造成明顯的疲倦與倦怠。

另外，脖子與腋下區塊皮膚容易出現暗沉或粗糙斑塊，常是胰島素阻抗的早期徵兆。高血糖會影響眼球液體平衡，導致角膜水腫與視力模糊，嚴重時可能引發視網膜出血或黃斑部病變。糖尿病會削弱免疫反應，使免疫細胞無法及時抵禦感染，造成傷口癒合緩慢或反覆發炎。

周建安強調，糖尿病不是突如其來的疾病，若出現上述症狀，應盡早就醫檢查。透過飲食、運動、生活習慣調整、專業醫療介入，在早期就把血糖穩定下來，才能降低身體留下「記仇」痕跡。