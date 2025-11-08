得道者多助！蕭美琴分享IPAC心得 台灣從不容易「但終將開創道路」

即時中心／林耿郁報導

副總統蕭美琴前（7）天於歐洲議會IPAC發表演說，備受全球矚目與肯定；稍早她返抵桃園機場，表示此行在各方努力下，才能讓一切順利圓滿；且「得道者多助」，如今台灣在國際上的朋友越來越多，證明我們正走在「正道」之上！

蕭美琴稍早演說時表示，本次奉賴清德總統指派、IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China，對中政策跨國議會聯盟）邀請，11月7日出席在歐洲議會的布魯塞爾年會；如同各位所看到，本次由外交部長林佳龍陪同一起前往。

這次有幸代表台灣，在IPAC年會台灣專題場次當中，向歐洲、以及來自各國的好朋友、國會議員、公民社會以及媒體各界分享台灣的民主故事。蕭美琴期待，國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。

對中政策跨國議會聯盟IPAC，是一群與台灣共享自由民主價值的全球各國國會，以及歐洲議會民選議員所組成的跨國議員平台。蕭美琴指出，長期以來，他們是台灣最堅定的夥伴，以具體行動支持台灣國際參與，強調台海和平、區域穩定重要性，積極在國際社會為台灣發聲。

在演講中，蕭美琴以《台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴》為題發表演說，特別強調台灣不僅是全球高科技製造、民主供應鏈重要夥伴，更是負責任的國際社會成員。因此自由、強韌的台灣，對全球和平、繁榮、民主未來都有不可取代的價值。她呼籲世界各國夥伴，與台灣深化經貿、科技合作，強化韌性、安全對話，同時支持台灣的國際參與，攜手維護台海和平、區域穩定。

本次活動，蕭美琴特別感謝IPAC誠摯邀請，以及各方協助，讓這次能夠順利成行。也感謝歐洲議會、各國議員，媒體、公民代表們，在場邊熱烈交流。更要特別感謝外交部長林佳龍、次長，所率領的外交團隊，以及駐歐盟兼比利時代表謝志偉大使，還有駐英代表以及所有駐外館同仁，謝謝他們非常辛苦的規劃與安排，讓這趟訪問行程能夠圓滿順利。

最後，蕭美琴分享「一點感觸」：一直以來，台灣的國際處境都非常困難，有很多不公平、也有很多挫折，「沒有一件事情是容易的」，但我們始終沒有退縮，因為相信台灣人跟世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會；且更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰中，一步一步開創道路。

就像在演講當中特別提到，孟子曰：「得道者多助」。蕭美琴認為台灣人善良、熱愛自由且努力，積極願意為世界做出貢獻，證明我們走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助。

這一次能夠在歐洲議會這麼重要的殿堂，向長期支持台灣的IPAC成員分享台灣的重要與責任，蕭美琴感到相當榮幸與感動；向世界傳遞台灣人民的聲音，始終是我們的責任。而讓世界看到台灣的好，支持台灣，更是我們的使命。

「台灣不孤單」，蕭美琴總結，我們有越來越多理念相近的國際朋友，願意跟我們同行，而我國未來也將]繼續以自信、務實、堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意與民主力量；謝謝大家！





