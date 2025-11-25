得金鐘也救不了！方念華《看板人物》將收攤 工作態度龜毛被挖

方念主持的《看板人物》確定收攤。（圖／翻攝臉書／TVBS 看板人物）

根據《鏡週刊》報導，資深新聞人方念華主持的TVBS談話節目《看板人物》傳出將停止常態製作，改以不定期錄製方式進行，但方念華無法接受，雙方無共識之下，節目確定停播，現也傳出方念華對於工作的嚴格要求，讓身旁工作人員頗多抱怨。

根據消息人士透露，方念華對節目的專業與內容品質要求甚高，從來賓選擇、訪談流程到現場細節皆親自過問，甚至對來賓飲品選擇、麥克風別法等枝節也有所堅持。其作風雖展現專業，但也造成製作單位長期處於高度壓力狀態，被內部人員私下稱為「方老師」，敬重中亦帶有畏懼情緒。

《看板人物》雖具指標意義，卻面臨收視壓力。長期以來該節目的電視收視率僅在零點幾個百分點，收視與製作成本間的落差，使得節目轉型聲浪不斷。儘管TVBS強調未完全放棄節目，而是希望改為有重量來賓時再錄製，走「重質不重量」路線，但據悉方念華對此模式難以接受，堅持節目不該只以數字衡量專業價值，雙方因此產生歧見。

她在代領的金鐘感言中提及：「我永遠稱呼你們是『觀眾』，雖然你們被稱作『市場』，關起門來變『收視率』，現在又叫『點擊率』，但是，觀眾的『眾』字才有『人』，數字沒有。」此言被解讀為對整體媒體環境的批判，亦可能隱含對節目遭調整的不滿情緒。

59歲的方念華目前為TVBS《Focus全球新聞》主播、《TVBS看板人物》主持人及新聞部製作人，具備相當影響力。但根據報導，節目確定收攤後，製作團隊內部反應兩極，不少工作人員對高壓工作環境終告一段落表示欣慰，內部氣氛頗為複雜。

