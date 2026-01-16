「得高雄者得2028」！名醫：勝負看這群人

▲高雄市長參選人綠委賴瑞隆（左）、藍委柯志恩（右）。（圖／賴瑞隆辦公室提供、翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026地方選戰布局逐步成形，台南、高雄兩大直轄市初選結果相繼揭曉，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，將在年底迎戰國民黨立委謝龍介、柯志恩。對此，精神科醫師沈政男分析，在當前台海局勢升溫的背景下，2026選舉的重要性恐高於2028總統大選，以南二都為一級戰區，高雄將是必爭之地，就連說「得高雄者，得2028」都不為過，而勝負關鍵就在「中間選民」。

沈政男16日在Threads發文指出，外界盛傳總統賴清德深度介入民進黨內初選，但他認為實際情況未必如此，一方面，陳亭妃在民調上領先幅度明顯，讓高層即便想操作也難以施力；另一方面，賴清德終究以「選舉能否勝出」為最高原則，按捺住插手的衝動，避免因介入過深而傷及整體選情。

沈政男進一步分析，在民進黨目前僅掌握5席縣市首長的情況下，2026若能在地方選舉有所斬獲，將有助於鞏固賴清德的連任基礎；反之，若藍白陣營仍在地方選舉占據優勢，2028政黨輪替的可能性將大幅升高。

在選區判讀上，沈政男直言，2026選舉的勝負關鍵就在「高雄、台南」二都，而國民黨在高雄市長的勝算更大。他指出，表面上賴瑞隆在民調領先，但若回到2024不分區立委得票結構來看，真正左右勝負的是「中間選民」，而賴瑞隆與柯志恩在這一族群的吸引力其實不相上下。

「戰況最激烈的高雄將是必爭之地，如果說『得高雄者得2028』，並不誇張。」沈政男認為，賴瑞隆政壇資歷相對新、全國知名度有限，加上日前傳出子女疑似涉入校園霸凌爭議，可能引發選民對其執政判斷力與魄力的疑慮；相較之下，柯志恩雖在2022年敗給現任市長陳其邁，但歷經一役後，對高雄市政的優劣與痛點已相當熟悉，未來如何強化對年輕族群與中間選民的號召力，將是勝負關鍵。

沈政男最後指出，儘管2026名義上是地方選舉，但台灣剛歷經大罷免風波，中央施政表現與國際情勢勢必投射到選戰之中；若選舉被賦予「對中央的不信任投票」意涵，南二都翻盤的可能性將大幅提高；反之，若藍白無法在高雄、台南突破，2028總統選戰的盤勢，恐將出現截然不同的走向。

